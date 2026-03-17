Los ingresos por privatizaciones apuntalaron el superávit fiscal en pleno desplome de la recaudación

Según un análisis del IARAF, gracias a la privatización de las represas del Comahue los recursos no tributarios subieron 61%. Sin esos "extras", el superávit habría caído 87% interanual.

La privatización de las represas del Comahue apuntaló el superávit fiscal en el inicio de 2026.

Los ingresos por privatizaciones y otros componentes no tributarios se convirtieron en el salvavidas del superávit fiscal que registró el Gobierno en las cuentas públicas en el inicio de 2026. De no ser por esos "extras ", los números del Estado no serían tan buenos.

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Este lunes se conocieron los datos de febrero, que arrojaron un saldo a favor primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $144.000 millones, con lo cual el acumulado en el bimestre fue $4,6 billones y $1,2 billones, respectivamente.

Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que " sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído un 27% real y el financiero hubiese bajado un 87%".

Se trata de fondos que provienen de la privatización de las represas del Comahue, que si bien aportan para sostener la sanidad presupuestaria, no alcanzarían para contrarrestar la baja de ingresos tributarios . De acuerdo con las metas indicativas del primer trimestre, el superávit primario acumulado deberá ser de $4,5 billones.

Según indica el IARAF, en los dos primeros meses del año los ingresos totales bajaron 5% en términos reales. Eso es producto de un mix entre ingresos tributarios que tuvieron un descenso real del 9%, con una suba del 61% de los no tributarios, impulsados por los ingresos extraordinarios generados por la privatizació n de la represa.

Más ingresos no tributarios, como es el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no lograron compensar la importante caída real interanual de los ingresos impositivos.

Cómo quedó el superávit fiscal

Por otro lado, el reporte plantea que, entre enero y febrero, "el gasto primario registró un descenso real interanual del 4,7%"."Como resultado, el superávit primario del primer bimestre 2025 de $4,8 billones en pesos constantes de febrero 2026, se transformó en un superávit primario de $4,6 billones, con una baja real del 5%".

Se aclara que "al excluir los ingresos por la privatización, el superávit primario sería de $3,5 billones, con un descenso real interanual del 27%".

En tanto, el IARAF destaca que el gasto en intereses, excluyendo el que generan las Letras Capitalizables (Lecaps), "bajó 8,4% en términos reales interanuales".

Debido a eso, dice el informe, "el superávit fiscal de $1,23 billones del primer bimestre de 2025 se transformó en uno de $1,28 billones en 2026, determinando una suba real interanual del 4%".

"Sin embargo, al excluir los ingresos por privatización, el superávit financiero desciende hasta los $211.000 millones, lo que implica un descenso del 87% en términos reales interanuales", indica el estudio.