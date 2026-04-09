Los cortes de carne vacuna subieron hasta 20% en marzo y agregaron otro factor de presión sobre la inflación + Seguir en









Córdoba fue el distrito con mayores incrementos. De todas maneras, el pollo fue lo que más aumentó en promedio, mientras que el cerdo fue la categoría que menos subió.

La segmentación por nivel socioeconómico también arrojó diferencias. Reuters

Los precios de la carne vacuna no dieron tregua en marzo, poniendole más presión al dato de inflación. Según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes de carne vacuna subieron en promedio un 10,6%, con algunos cortes populares que registraron aumentos superiores al 20% mensual. El pollo tuvo un comportamiento similar, mientras que el cerdo fue el tipo de carne que menos varió.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el precio de la media res aumentó en promedio un 13,3% mensual y un 71,71% interanual. De manera similar, en Córdoba el avance fue de 14,1% mensual y 68,8% contra marzo del año pasado. En la región en donde se registró un menor incremento fue Rosario, con un avance de 11,6% mensual y 62,9% interanual.

En el AMBA, el corte con mayor incremento mensual fue la picada común, que trepó un 20,4%, seguida por la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%). En el extremo opuesto, los cortes que menos se movieron fueron el matambre (7,6%), el lomo (8,5%) y el peceto y la picada especial, ambos con una suba del 9,3%.

Gráfica carne IPCVA El lomo se mantiene como el corte más caro en la región metropolitana de Buenos Aires, a $27.711 el kilo en promedio, mientras que la falda, el osobuco y la picada común siguen como las opciones más accesibles, aunque ya superan los $10.000 el kilo.

En Rosario las mayores subas se dieron en el osobuco (13,9%), la paleta (13,8%); y la tortuguita (13,6%), mientras que el asado (8,4%), la picada común (8,8%) y el matambre (9,4%) fueron los que menos variaron. En Córdoba los aumentos más importantes se dieron en la bola de lomo (12,4%), la cuadrada (12,2%) y la falda (12,1%). En cambio el corte con menores incrementos en su precio fue la picada común (7,7%), la picada especial (7,2%) y el bife angosto (8,1%).

Precio carne Las brechas con el pollo y el cerdo La comparación con otras proteínas muestra una carne vacuna cada vez más cara en términos relativos. El pollo fresco subió un 10,9% en el mes y un aumento 49,1% interanual, pero su precio sigue siendo menos de un tercio del promedio vacuno: $4.822 el kilo. A nivel regional, en el AMBA aumentó igual que en el promedio, mientras que en Córdoba aumentó 8,6% y en Rosario apenas 4,5%. Gráfico carne El pechito de cerdo, por su parte, registró una suba más moderada del 6,3% mensual y del 28,1% interanual, con un precio promedio de $8.944. La relación asado/cerdo se disparó a 2,02 en el primer trimestre de 2026, un 37,3% más alta que un año atrás. El incremento fue similar entre las regiones relevadas: la mayor suba fue en Rosario, con 6,9%, seguida del AMBA (6,3%) y Córdoba (6%). La segmentación por nivel socioeconómico también arrojó diferencias. Los puntos de venta ubicados en barrios de nivel medio registraron el mayor aumento (11,4%), seguidos por los de nivel bajo (9,8%) y los de nivel alto (9,6%). La zona sur del Gran Buenos Aires fue la que más subió dentro del AMBA, con un 12,5%, mientras que Capital Federal tuvo el incremento más acotado, del 9,5%.

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