Los datos de la depresión económica: la ciencia es la universidad "y el sistema productivo"

Los salarios siguen perdiendo ante la inflación, este primer semestre no han ni siquiera empatado, el salario de los no registrados ante la inflación perdió un 110% y el de los registrados disminuyó un 20% y por último los registrados públicos están en caída en un 80%. Con salarios ajustados no hay recuperación del consumo, por ende, no hay ventas en los comercios y las industrias, por lo cual se confirma la caída proyectada del -3,5% si le sacáramos el agro, la caída podría ser del -6% para este 2024.