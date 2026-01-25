El plan de Donald Trump sobre Groenlandia rompe la alianza entre MAGA y la ultraderecha europea

Las ambiciones del presidente de EEUU para avanzar sobre Groenlandia expuso tensiones con líderes ultraderechistas de Europa, que ahora priorizan la soberanía nacional.

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para tomar el control de Groenlandia abrió una grieta inesperada entre su movimiento MAGA y la extrema derecha europea , hasta ahora aliada ideológica. La iniciativa provocó críticas de líderes nacionalistas del continente, que cuestionaron lo que consideran amenazas directas a la soberanía y al equilibrio geopolítico.

Las tensiones en torno a Groenlandia marcaron un punto de inflexión en la relación entre el trumpismo y los partidos de ultraderecha de Europa. La controversia dejó en evidencia que la afinidad ideológica no siempre alcanza para sostener alianzas cuando entran en juego intereses territoriales, comerciales y estratégicos.

Dirigentes de extrema derecha de Alemania, Italia y Francia cuestionaron con dureza las intenciones de Trump sobre Groenlandia. Incluso Nigel Farage, histórico aliado del expresidente y líder del partido Reformar Reino Unido, calificó la iniciativa como “un acto muy hostil”.

La incomodidad se reflejó también en el Parlamento Europeo , donde legisladores ultraderechistas (habitualmente alineados con Trump) respaldaron frenar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Argumentaron que las amenazas del mandatario estadounidense constituyen “coerción” y “amenazas a la soberanía”.

El distanciamiento sorprendió en un contexto en el que los partidos de extrema derecha crecieron con fuerza en 2024 en los 27 países de la UE y hoy concentran el 26% de los escaños del Parlamento Europeo , según el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

Hace menos de un año, estos espacios celebraban la victoria electoral de Trump en Madrid bajo el lema “Hagamos Europa grande de nuevo”. Sin embargo, las posturas del mandatario en política exterior (Groenlandia, Venezuela e Irán) obligaron a varios aliados europeos a priorizar sus principios nacionalistas por sobre la lealtad política.

La soberanía por encima de los valores compartidos

La Agrupación Nacional francesa, históricamente cercana a Trump en temas como inmigración, comenzó a marcar distancia. Jordan Bardella, su presidente, denunció el “chantaje comercial” de Trump sobre Groenlandia y advirtió: “Nuestra subyugación sería un error histórico”.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reveló que le transmitió al presidente estadounidense que su amenaza de imponer aranceles era “un error”.

En contraste, líderes del flanco oriental de la UE evitaron confrontar abiertamente con Trump. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo que el tema Groenlandia es “un asunto interno… un asunto de la OTAN”, mientras que dirigentes de Polonia, República Checa y Eslovaquia optaron por llamados al diálogo o el silencio.

¿Disrupción pasajera o división duradera?

Para el analista Daniel Hegedüs, del German Marshall Fund, la ideología compartida podría recomponerse si se reactiva en torno a viejas banderas comunes. Sin embargo, advirtió: “Si Trump continúa de esa manera, suponiendo una amenaza para la soberanía de los países europeos, entonces, por supuesto, eso dividirá a la extrema derecha europea”.

El debate deja abierta una incógnita clave: si la alianza entre MAGA y la ultraderecha europea resistirá este conflicto o si Groenlandia marcará el inicio de una fractura más profunda.