Avanza la investigación sobre el choque de trenes que dejó 45 víctimas fatales en España. Las autoridades analizan las causas del accidente y revisan el mantenimiento del tramo afectado, mientras expertos y periodistas comienzan a denunciar posibles fallas estructurales y deficiencias en los sistemas de seguridad que pudieron contribuir a la tragedia.

El periodista Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario El Debate, denunció que el tramo del accidente no había sido actualizado desde 1992, a pesar de promesas de una inversión de 750 millones de euros. "Sabemos que la vía es la misma de 1992", sostuvo, subrayando que las advertencias de los usuarios sobre vibraciones extremas fueron ignoradas por las autoridades.

tragedia españa (1) Pérez Maura alerta sobre fallas estructurales y sistemas de seguridad que no funcionaron. REUTERS La falta de inspecciones quedó en evidencia: ADIF, la empresa estatal responsable del mantenimiento, no revisó el carril afectado en los 58 días previos al accidente. Según declaró Pérez Maura en Radio Rivadavia, esta desidia contribuyó directamente a que el siniestro fuera tan grave.

Fallas de los sistemas de seguridad El periodista también señaló que los sistemas automáticos de seguridad no funcionaron correctamente ante un desprendimiento de un tramo de vía de 35 centímetros. "Lo que no puede ocurrir es que se haya roto un tramo de la vía y que no haya saltado una alarma que haya parado todos los trenes", advirtió.

La descoordinación se extendió al rescate: los equipos de emergencia no supieron de la existencia de un segundo tren accidentado hasta que los propios pasajeros caminaron 800 metros para pedir auxilio.

tragedia ferroviaria en españa Pasajeros tuvieron que recorrer 800 metros para alertar sobre un segundo tren accidentado. Cordópolis Crisis de confianza en el transporte La tragedia generó alarma y temor entre los pasajeros de toda la red de alta velocidad española. Servicios hacia Andalucía se vieron interrumpidos, y muchos usuarios señalaron que la inestabilidad de los trenes impide incluso realizar tareas simples, como escribir durante el viaje. Pérez Maura alertó que el sistema dista de los estándares internacionales de seguridad. En otro plano, el periodista vinculó la desidia estatal con la desigualdad en la justicia, citando casos recientes como el archivo de una denuncia contra el cantante Julio Iglesias. Según Pérez Maura, tanto en la seguridad ferroviaria como en el ámbito legal, "la justicia no es igual para todos".

