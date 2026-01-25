El Reino Unido anunció la creación del Servicio Nacional de Policía (NPS), una nueva estructura destinada a enfrentar delitos graves como el terrorismo, el fraude y el crimen organizado. La iniciativa, presentada por la ministra del Interior Shabana Mahmood, busca reforzar la seguridad mediante una fuerza centralizada que operará en Inglaterra y Gales y brindará apoyo directo a las policías locales.
Reino Unido anunció la creación del "FBI británico" para combatir terrorismo, fraude y crimen organizado
El nuevo Servicio Nacional de Policía unificará fuerzas clave, usará tecnología avanzada y actuará en Inglaterra y Gales contra delitos complejos sin fronteras locales.
El NPS funcionará como una agencia de alcance nacional para investigar y combatir crímenes que no se limitan a una jurisdicción específica. Según explicó Mahmood, el objetivo es responder de manera más eficaz a amenazas que atraviesan fronteras regionales y requieren coordinación, inteligencia y recursos unificados. Aunque aún no se informó la fecha exacta de inicio, el proyecto ya fue definido como un cambio estructural profundo en el sistema de seguridad británico.
Quienes integrarán las fuerzas
De acuerdo con los lineamientos oficiales, el Servicio Nacional de Policía integrará en una sola organización a la Agencia Nacional contra el Crimen, la policía antiterrorista, las unidades regionales contra el crimen organizado, los helicópteros policiales y la policía nacional de tránsito. Actualmente, estas áreas dependen de distintas fuerzas y niveles de coordinación, una fragmentación que el Gobierno busca superar para ganar eficiencia operativa.
Esta centralización también permitirá una mejor planificación estratégica y una respuesta más rápida ante amenazas complejas, desde redes de fraude internacional hasta células terroristas con ramificaciones en distintas regiones del país.
Otro eje clave del NPS será la incorporación y gestión de tecnología avanzada. Según los informes difundidos, el nuevo organismo será responsable de la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas para todas las fuerzas policiales. Entre ellas se incluye la implementación a nivel nacional de sistemas de reconocimiento facial, una medida que promete potenciar la identificación de sospechosos, aunque también reabre debates sobre privacidad y control estatal.
Talento especializado y apoyo a la policía local
La ministra del Interior destacó que el NPS buscará atraer talento de primer nivel y especialistas en investigación, análisis de datos y seguridad. Además de actuar directamente en casos de alta complejidad, el organismo tendrá la función de asistir y reforzar el trabajo de las policías locales, aportando recursos, inteligencia y coordinación en investigaciones sensibles.
Con esta iniciativa, el Reino Unido apuesta a un modelo centralizado para enfrentar delitos graves y transnacionales, en un contexto marcado por el avance tecnológico del crimen y la necesidad de respuestas estatales más integradas.
