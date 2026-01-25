Reino Unido anunció la creación del "FBI británico" para combatir terrorismo, fraude y crimen organizado + Seguir en









El nuevo Servicio Nacional de Policía unificará fuerzas clave, usará tecnología avanzada y actuará en Inglaterra y Gales contra delitos complejos sin fronteras locales.

La ministra del Interior anunció la creación del Servicio Nacional de Policía, que actuará en Inglaterra y Gales. Gentileza Oipol & Oijust.

El Reino Unido anunció la creación del Servicio Nacional de Policía (NPS), una nueva estructura destinada a enfrentar delitos graves como el terrorismo, el fraude y el crimen organizado. La iniciativa, presentada por la ministra del Interior Shabana Mahmood, busca reforzar la seguridad mediante una fuerza centralizada que operará en Inglaterra y Gales y brindará apoyo directo a las policías locales.

El NPS funcionará como una agencia de alcance nacional para investigar y combatir crímenes que no se limitan a una jurisdicción específica. Según explicó Mahmood, el objetivo es responder de manera más eficaz a amenazas que atraviesan fronteras regionales y requieren coordinación, inteligencia y recursos unificados. Aunque aún no se informó la fecha exacta de inicio, el proyecto ya fue definido como un cambio estructural profundo en el sistema de seguridad británico.

_86971453_gettyimages-453698640 El NPS integrará fuerzas antiterroristas, unidades contra el crimen organizado y la Agencia Nacional contra el Crimen. Quienes integrarán las fuerzas De acuerdo con los lineamientos oficiales, el Servicio Nacional de Policía integrará en una sola organización a la Agencia Nacional contra el Crimen, la policía antiterrorista, las unidades regionales contra el crimen organizado, los helicópteros policiales y la policía nacional de tránsito. Actualmente, estas áreas dependen de distintas fuerzas y niveles de coordinación, una fragmentación que el Gobierno busca superar para ganar eficiencia operativa.

Esta centralización también permitirá una mejor planificación estratégica y una respuesta más rápida ante amenazas complejas, desde redes de fraude internacional hasta células terroristas con ramificaciones en distintas regiones del país.

Otro eje clave del NPS será la incorporación y gestión de tecnología avanzada. Según los informes difundidos, el nuevo organismo será responsable de la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas para todas las fuerzas policiales. Entre ellas se incluye la implementación a nivel nacional de sistemas de reconocimiento facial, una medida que promete potenciar la identificación de sospechosos, aunque también reabre debates sobre privacidad y control estatal.

fbi (1) El “FBI británico” buscará enfrentar delitos complejos que superan las fronteras regionales. Talento especializado y apoyo a la policía local La ministra del Interior destacó que el NPS buscará atraer talento de primer nivel y especialistas en investigación, análisis de datos y seguridad. Además de actuar directamente en casos de alta complejidad, el organismo tendrá la función de asistir y reforzar el trabajo de las policías locales, aportando recursos, inteligencia y coordinación en investigaciones sensibles. Con esta iniciativa, el Reino Unido apuesta a un modelo centralizado para enfrentar delitos graves y transnacionales, en un contexto marcado por el avance tecnológico del crimen y la necesidad de respuestas estatales más integradas.