De cuánto es la fortuna de Luke Thompson, el actor que le da vida a Benedict Bridgerton

Es uno de los personajes más importantes de la actualidad, conocé cuántos millones de dólares vale su popularidad.

En la temporada 4 de Bridgerton, su personaje cobrará más relevancia. Imagen: Netflix

Luke Thompson es un actor británico de 37 años conocido globalmente por interpretar a Benedict Bridgerton en la exitosa serie de Netflix "Bridgerton2. Gracias al impacto mundial de la serie y a su presencia creciente en cine, televisión y teatro, su nombre se consolidó en la escena del entretenimiento internacional y hoy es reconocido por millones de fans en todo el mundo.

Además de su popularidad por Bridgerton, Thompson ha participado en otros proyectos cinematográficos y teatrales, lo que le ha permitido acumular una importante fortuna. Según estimaciones de sitios especializados en patrimonio de celebridades, su patrimonio cuenta con varios millones de dólares, siendo uno de los actores con mayor proyección de su generación.

Luke Thompson Es el protagonista de una de las series más importantes de la actualidad. Imagen: Dave Benett / Wireimage Quién es Luke Thompson, el protagonista de la cuarta temporada de Bridgerton Luke Thompson nació el 4 de julio de 1988 en Southampton, Inglaterra, y se formó en artes dramáticas en prestigiosas instituciones como la Royal Academy of Dramatic Art. Antes de alcanzar fama mundial, Thompson construyó una sólida carrera en teatro, participando en múltiples producciones clásicas y contemporáneas que le valieron reconocimientos y nominaciones, incluidos premios importantes del teatro británico.

Su transición a la pantalla grande y chica también fue progresiva: actuó en la serie de la BBC In the Club, tuvo un pequeño papel en la película Dunkirk de Christopher Nolan y trabajó en otros proyectos televisivos y cinematográficos. Su papel como Benedict, el segundo hermano de la familia Bridgerton en la serie de Netflix, lo catapultó al estrellato internacional desde que se estrenó la primera temporada en 2020.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Benedict Bridgerton Con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, Thompson asume un rol aún más protagónico, profundizando en la historia de Benedict y su relación con Sophie Baek, lo que amplía su reconocimiento entre audiencias de todo el mundo y reafirma su lugar como uno de los rostros más buscados de la plataforma de streaming.

Según lo publicado en sitios especializados en patrimonio y cifras de celebridades, la fortuna de Luke Thompson se estima en alrededor de 2 millones de dólares. Esa cifra proviene de su trayectoria profesional que abarca televisión, cine y teatro, y creció notablemente tras el éxito de Bridgerton, donde su trabajo le ha significado tanto reconocimiento como ingresos significativos en cada nueva temporada.

