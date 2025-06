Los salarios formales empataron a la inflación en abril

Mientras los productos que más aumentos sufrieron se vinculan a los restaurantes y hoteles (4,1%), las recreaciones y espacios culturales (4,0%), y las prendas de vestir (3,8%), los salarios no vieron modificaciones significativas.

Para el ministerio, las cifras reflejan una decisión de muchas empresas que otorgaron aumentos en las remuneraciones incluso por encima de lo acordado en los convenios colectivos de cada actividad y ganándole al IPC. Sin embargo, gremios como el de las empleadas domésticas, camioneros o los empleados de la construcción, no recibieron aumentos que superen a la inflación.

Lo propio ocurrió con los trabajadores no registrados, los cuales no cuentan con ningún tipo de convenio ni paritarias, por ende no exhiben un indicio formal de su situación.

El RIPTE y la actividad económica

Por otra parte, según el informe hay una reactivación económica que derivó en un crecimiento salarial, atisbando una generalidad que redundó en todos los gremios y convenios sin excepción, y con un triunfo sobre la inflación en todos los casos. No obstante, este crecimiento interanual del 5,6% no es igual en todos los casos, ya que el incremento depende del sector.

No todos los sectores crecieron de la misma manera, incluidos algunos cayeron, entre otras cosas, por la constante caída del consumo. Este último bajó solo un 0,1% en abril, pero arrastra una contracción desde hace meses.

Además, puede visualizarse una mejora en algunos indicadores sociales, como es el de la pobreza, ya que la propia está medida desde los números de la inflación desde el INDEC.

El informe completo del Ministerio de Capital Humano