Plazo fijo después del feriado: cómo operan los principales bancos hoy, martes 26 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras reacomodaron sus rendimientos tras el descanso largo y los clientes siguen de cerca los movimientos del mercado.

Cómo rinde hoy el plazo fijo en Argentina Depositphotos

Tras el feriado nacional y el parate bancario del lunes, los plazos fijos volvieron a quedar bajo la lupa de miles de ahorristas argentinos. En un escenario donde cada punto de tasa importa, muchos clientes amanecieron este martes revisando aplicaciones, home banking y simuladores para saber qué ofrecen los bancos y cuánto puede rendir una colocación a 30 días.

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El movimiento no es casual. Durante las últimas semanas, varias entidades ajustaron sus tasas nominales anuales en línea con la estrategia financiera del Gobierno y la evolución de la inflación. Aunque el plazo fijo tradicional perdió parte del atractivo que tuvo meses atrás, todavía sigue siendo una herramienta muy elegida por quienes buscan mantener pesos quietos sin asumir riesgos mayores.

plazo fijo

A eso se suma otro factor: la volatilidad del dólar. Cada vez que el mercado cambiario muestra tensión, muchos pequeños inversores vuelven a comparar opciones. Algunos optan por dolarizarse; otros prefieren quedarse en instrumentos bancarios clásicos, aun sabiendo que el rendimiento puede quedar por debajo de la inflación real.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 26 de mayo Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas para depósitos a plazo fijo presentan diferencias importantes entre bancos públicos, privados y entidades digitales. Esa brecha puede impactar fuerte en el rendimiento final, incluso para montos relativamente chicos.

Actualmente, varios bancos grandes mantienen tasas en torno al 19% nominal anual, mientras otras entidades ofrecen porcentajes más altos para captar depósitos en pesos. El dato relevante es que la tasa efectiva depende del plazo, del monto invertido y de si el cliente ya opera dentro de la entidad o no. tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Entre las principales referencias del mercado aparecen: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Galicia : 18,35%

: 18,35% Banco Santander : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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