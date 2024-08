Luis Caputo, a empresarios en Salta: "Les vamos a ir sacando el pie de encima para que puedan operar de forma más competitiva"

Asimismo, remarcó que " Salta está en equilibrio financiero . Casi todas las provincias están en esa misma situación. Hay mucha conciencia en toda la dirigencia política de que no se puede seguir gastando lo que no se tiene". Sin embargo, entendió que "se han cortado las partidas donde había corrupción" pero "cuidando a los más vulnerables. El gasto en asistencia social ha crecido fuertemente".

Desde Salta, el Ministro de Economía, @LuisCaputoAR expuso ante empresarios provinciales tras la firma con el Gobernador @GustavoSaenzOK de un crédito de @el_BID por USD 50 millones con Garantía Soberana otorgada por Nación. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 2, 2024

"Si la economía se recupera más rápidamente, más rápidamente tendremos mayor superávit y podremos bajar impuestos. Les vamos a ir sacando el pie de encima de manera que cada vez puedan operar de forma más competitiva", agregó y afirmó que "no hay más déficit fiscal, no hay más déficit cuasifiscal, no hay más emisión de pesos. Hay superávit financiero, hay superávit comercial, superávit de cuenta corriente, superávit energético".