Luis Caputo va a tener su primer déficit financiero en julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, se lo dijo a los agentes de liquidación y compensación (alycs) que se reunieron con él esta semana. Les indicó que sería un caso puntual, según pudo confirmar Ámbito con fuentes del mercado. Es decir que esperan que no se repita en los próximos meses.

El sostenimiento de lo que se conoce como “ancla fiscal” es crítico para el plan del gobierno, ya que es la principal señal de su compromiso con la sanidad presupuestaria y, por ende, que no va a necesitar emitir para cubrir déficits del estado.

Pagos pisados

De acuerdo con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), durante junio el Gobierno postergó pagos por $1,4 billones, de manera que acumuló un stock de erogaciones pendientes de cancelar por $2,68 billones.

El Monitor de la Deuda Flotante que elabora la oficina técnica del Poder Legislativo indica que, en mayo, el Gobierno devengó deuda por $939.193 millones, que se sumaron a $263.886 millones de ejercicios anteriores.

En junio, mes en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, reportó un superávit fiscal de $238.000 millones, postergó pagos por otros $2.43 billones y dejó impagos otros $249.126 millones de ejercicios anteriores. De modo que se quedó con un stock de $2,68 billones.

Según la OPC el nivel de deuda flotante que tiene el estado a junio del 2024 es el más alto desde 2013 en términos históricos nominalmente.

El monitor de la OPC revela que el gobierno postergó transferencias por $1,77 billones el mes pasado y gastos de personal por $700.218 millones. Después, aparecen pagos pisados por $64.000 millones en bienes de uso y $65.000 millones en los de consumo.

La deuda contraída impactó de manera positiva en las cuentas base caja hasta ahora, porque en la contabilidad del Sector Público Nacional que usa el Gobierno, lo importante es medir cuántos pesos entran y cuántos salen mes a mes. Pero, ahora, Caputo tiene que empezar a cancelar.

Dentro de las reglas del FMI

Un punto a tener en cuenta es que el Gobierno no va a tener cuestionamientos del FMI en tanto el total de la deuda flotante no supere el 10% de los gastos corrientes. Con los números actuales no llegaría al 6%.

Pero es cierto que, si el Gobierno no hubiera postergado estos pagos el resultado fiscal de junio habría sido deficitario.

Visto de otro modo, el Gobierno tiene ahora una deuda de $2 billones de la administración central, $271.000 millones de los organismos de la seguridad social y $366.000 millones de organismos descentralizados.

No obstante, según informó Ámbito, Caputo tendría un margen para incrementar el gasto público sin que peligre el “ancla fiscal”.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) entiende que en el segundo semestre el ajuste del gasto podría bajar al 20% (desde el 30% del primer semestre) y el resultado sería de equilibrio, suponiendo que el PBI baja 3,5% y los pagos de deuda se mantienen igual que en 2023. Si decidieran mantener un superávit de 0,4% del PBI, el recorte tendría que ser del 26% entre julio y diciembre.