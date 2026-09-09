Lula da Silva exigió transparencia tras el caso que sacude al Supremo Tribunal de Brasil + Agregar ámbito en









El mandatario se refirió al caso que vincula al máximo juez De Moraes y al exbanquero Daniel Varcaro. Por eso pidió la "ruptura urgente y completa del secreto de las investigaciones".

Lula pidió transparencia en el caso contra el juez De Moraes, por presunta corrupción y vínculos con el exbanquero Daniel Varcaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este miércoles que haya trasparencia en el tratamiento del caso que sacude al Supremo Tribunal de Justicia de su país, en el que está implicado el máximo juez Alexandre de Moraes por una trama de presunta corrupción vinculada al Banco Master y su exCEO Daniel Varcaro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho se remonta a una serie de mensajes de texto entre el juez y el banquero durante los últimos dos años, además de confirmarse varios encuentros presenciales. El medio Folha de Sau Paulo indicó que si el magistrado no dimite, el Senado deberá destituirlo directamente, a la vez que ya desde antes de estas últimas revelaciones "el límite de tolerancia ante la relación indebida" de ambos ya se había alcanzado.

"Un contrato de 131 millones de reales entre el Banco Master y el despacho de la esposa de De Moraes, sumado a las comunicaciones con el magistrado en vísperas de la detención del empresario (...) dejaban pocas dudas sobre la gravedad de dicha relación", aseguró el medio.

Lula da Silva exigió transparencia tras el caso que sacude al Supremo Tribunal de Brasil En sus redes oficiales, el mandatario escribió que "dada la gravedad del mayor crimen financiero de la historia de Brasil, el pueblo brasileño necesita explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial".





En ese sentido, consideró necesario que haya "mayor transparencia y no filtraciones selectivas que impactan la contienda electoral". Por eso, expresó que "es urgente la ruptura completa del secreto de las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien sea, duela a quien duela. Brasil necesita saber la verdad".

Considerado una de las autoridades más poderosas de Brasil, el nombre de De Moraes comenzó a resonar tras el juicio que en 2025 llevó a la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), por un intento de golpe de Estado. Al mismo tiempo, el caso Master alcanzó también a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, y candidato que enfrentará a Lula en las presidenciales de octubre. La policía investiga giros millonarios de Vorcaro al legislador que, según el candidato de derecha, se usarían para financiar una película sobre su padre. Diante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário.



Se faz necessário mais transparência e não vazamentos seletivos que… — Lula (@LulaOficial) September 9, 2026 Lula da Silva pidió investigar "sin blindajes" el escándalo que sacude al Supremo Tribunal Federal El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó una investigación a fondo sobre las sospechas que involucran a dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del caso Banco Master, un escándalo que profundizó la tensión dentro de la Corte y repercutió en el clima político del país: "Todas las sospechas deben ser investigadas con rigor, sin blindaje de nadie, duela a quien le duela". El mandatario evitó mencionar por sus nombres a Alexandre de Moraes y André Mendonça, los dos jueces enfrentados a raíz del caso que involucra a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, quien se encuentra preso por una estafa millonaria. En este escenario, el presidente brasileño sostuvo que la crisis que atraviesa el máximo tribunal brasileño excede el caso puntual y planteó la necesidad de cambios en las instituciones: "Está claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan reformas profundas". En ese contexto, el presidente brasileño señaló que el titular del Supremo, Edson Fachin, debe encabezar una investigación para recuperar la confianza en las actuaciones judiciales y garantizar la transparencia del proceso. Según planteó Lula, el mencionado magistrado deberá liderar las pesquisas para restablecer "la integridad y la confianza en las investigaciones".