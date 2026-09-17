Cambios en la AUH: el Gobierno amplia un control y cruzará datos con otros ministerios

La nueva medida permite verificar de forma automática los controles de salud, vacunación y escolaridad para acceder al 20% retenido de la AUH.

La Resolución 508/2026 amplía la verificación automática de los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de la AUH mediante el intercambio de información entre organismos estatales.

El Gobierno modificó el mecanismo de control de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y amplió la verificación automática de los requisitos vinculados con la salud, la vacunación y la escolaridad. La medida alcanza a todos los titulares de la prestación y busca utilizar información que ya se encuentra registrada en organismos estatales.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , publicada este jueves en el Boletín Oficial. El nuevo esquema contempla el intercambio seguro de información entre ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano .

La principal modificación establece que las condiciones necesarias para cobrar el 20% de la AUH que queda retenido podrán comprobarse automáticamente cuando los datos correspondientes estén disponibles en los registros oficiales. Hasta ahora, la verificación automática de determinados controles sanitarios se aplicaba a los menores de hasta cuatro años.

Con la nueva normativa, el mecanismo se extiende a todos los beneficiarios de la prestación y contempla tanto las condiciones vinculadas con salud y vacunación como la acreditación de la escolaridad. Para los niños de hasta cuatro años inclusive se deben verificar los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio.

En el caso de los niños y adolescentes a partir de los cinco años , además de las condiciones sanitarias correspondientes, deberá acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial. La norma mantiene la posibilidad de presentar documentación cuando los datos no estén disponibles automáticamente.

Cómo será el cruce de datos entre ministerios y la ANSES

El nuevo procedimiento se basa en un intercambio seguro de información entre los organismos involucrados. ANSES recibirá los datos necesarios para comprobar si se cumplieron las condiciones exigidas para acceder al porcentaje de la prestación que permanece reservado.

El circuito involucra al Ministerio de Salud, que aporta la información relacionada con los controles sanitarios y la vacunación, y a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que interviene en la acreditación de la escolaridad. ANSES será el organismo encargado de aplicar esa información al proceso de liquidación de la AUH.

La normativa también establece que ANSES deberá disponer las medidas y normas necesarias para implementar el nuevo esquema. La resolución comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que el organismo previsional deberá instrumentar los procedimientos operativos correspondientes.

Qué requisitos deberán cumplir los titulares de la AUH para mantener el beneficio

La estructura del beneficio no cambia: la Ley 24.714 establece que el 80% de la AUH se paga mensualmente, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acrediten las condiciones establecidas. Por lo tanto, la modificación se concentra en la forma en que el Estado verifica esos requisitos.

Para los menores de hasta cuatro años inclusive, deberán estar acreditados los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio. Para quienes tienen cinco años o más, se suma la certificación correspondiente al cumplimiento del ciclo escolar en una institución incorporada a la enseñanza oficial.

Cuando ANSES pueda comprobar automáticamente el cumplimiento mediante los datos recibidos de los organismos públicos, el titular no tendrá que presentar documentación adicional. Si la información no aparece en las bases oficiales o necesita ser complementada, continuará disponible la alternativa de acreditar las condiciones ante ANSES mediante los procedimientos que establezca el organismo.

Reagrupamiento y verificación de información: a quiénes afecta la medida

La modificación alcanza a todos los beneficiarios de la AUH, ya que la resolución amplía el mecanismo de validación automática de las condicionalidades sanitarias y educativas. De esta manera, el alcance deja de estar limitado al esquema automático que se había implementado previamente para determinados controles de salud.

Uno de los cambios centrales es que el sistema podrá utilizar información de salud y educación en conjunto, en lugar de depender exclusivamente de la presentación de documentación por parte de los titulares cuando esos datos ya estén disponibles en los registros estatales.

Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es simplificar trámites y mejorar la articulación entre las políticas sanitarias, educativas y de ingresos. El Gobierno también señaló que el mecanismo busca reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales cuando el cumplimiento de las condiciones pueda comprobarse mediante información oficial.