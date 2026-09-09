Brasil: Alexandre de Moraes fue apartado de la causa sobre fake news y se profundiza la crisis en el Tribunal Supremo

El presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, ordenó correr al magistrado relator del expediente que investiga al bolsonarismo. Ocurre luego de que se conocieran presuntos nexos del juez con un empresario condenado por corrupción.

Alexandre de Moraes es uno de los jueces más poderosos de Brasil.

El presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Edson Fachin, ordenó este miércoles correr al juez Alexander de Moraes de la investigación sobre las noticias falsas, iniciada hace siete años y que apunta contra el bolsonarismo, en el marco de la crisis que afecta a la Corte a raíz de las acusaciones contra el magistrado por presunto nexo con un banquero acusado por corrupción.

Fachin tomó a su cargo la causa que hasta el momento estaba bajo el ala de Moraes, quien oficiaba de magistrado relator desde los inicios del expediente en 2019, en una decisión que podría abrir la puerta a su cierre. En la misma, se investigaba la presunta difusión de información falsa por parte de actores cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, con el fin de afectar la credibilidad del sistema de votación.

De Moraes es uno de los jueces más importantes de Brasil. Miembro del Tribunal Supremo Federal , encabezó el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro en el que fue hallado culpable de liderar una conspiración e intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en 2022.

Nacido el 13 de diciembre de 1968 en San Pablo , Moraes es especialista en derecho constitucional. Ingresó al Supremo Tribunal Federal en 2017, tras ser propuesto por el entonces presidente Michel Temer , de quien había sido ministro de Justicia.

Entre 2015 y 2016 se desempeñó como secretario de Seguridad de San Pablo, etapa en la que la izquierda lo acusó de reprimir movilizaciones sociales. Esa misma izquierda hoy lo reivindica como un defensor clave de la democracia frente a los embates de Bolsonaro durante su mandato (2019-2022).

En 2023, bajo su conducción, la justicia electoral condenó al expresidente a ocho años de inhabilitación política por difundir desinformación en la antesala de las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La causa que involucra a Alexandre de Moraes

La decisión de Fachin se tomó luego del cimbronazo que generó la apertura de documentos judiciales que expusieron intercambios de mensajes de Moraes con Daniel Vorcaro, un empresario dueño del exBanco Master encarcelado por fraude. Los chats sugerirían una relación de confianza entre ambos y contactos.

La pesquisa policial acusa al magistrado de haber intervenido en la revisión de un contrato millonario de prestación de servicios entre el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.

La investigación avanzaba bajo secreto judicial, pero el juez André Mendonça, también miembro del Supremo, decidió levantar la confidencialidad, lo que habilitó a la difusión de los expedientes. La medida implicó que salieran a la luz las pesquisas de la Policía Federal.

Mendonça solicitó que el caso sea evaluado por el pleno del tribunal “de modo técnico y estrictamente jurídico” en una audiencia pública. Pero la publicación de los informes, que carecen de firma y sello oficial de la Policía Federal, generó un cimbronazo en el Tribunal Supremo Federal y una batalla judicial entre sus integrantes.

A raíz de su publicación, y debido a la presunta falta de certificación de los mismos, Moraes solicitó una investigación contra Mendonça al señalar "indicios de mala conducta", "abuso de poder" y "mala gestión administrativa".

El material abrió las puertas a las sospechas de que Mendonça pudo haber interferido indebidamente con la Policía Federal e influido en acuerdos de culpabilidad, los cuales, según los textos, podrían haberse realizado por intereses políticos.

La turbulencia en el seno del máximo tribunal de justicia de Brasil se intensificó en torno a la continuidad del Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Mendonça ordenó su destitución la semana pasada, pero el ministro Flávio Dino lo restituyó.

Fachin tomó cartas en el asunto y mantuvo a Rodrigues en el cargo al suspender las resoluciones de Mendonça y Dino. Declaró que las decisiones habían generado un "conflicto irreconciliable de posiciones judiciales" y ordenó que la controversia debía ser gestionada por la presidencia del Tribunal.

En ese marco, el presidente del TSF convocó a una sesión plenaria extraordinaria para el próximo martes 15, a las 10, para analizar el caso que incluye mensajes del banquero Daniel Vorcaro y del ministro de Moraes.

Brasil llega a las urnas con Lula al frente, pero con una segunda vuelta abierta y el mercado atento al frente fiscal.

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizan una disputa pareja por la presidencia de Brasil

Las novedades entorno al Tribunal Supremo y sus consecuencias sobre causas vinculadas al bolsonarismo se dan en el medio de la campaña para los comicios presidenciales de Brasil. Las encuestas anticipan una elección muy pareja entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

En un eventual balotaje, el actual mandatario obtendría el 46% de los votos, apenas un punto por encima de Bolsonaro, que alcanzaría el 45%. Con un margen de error de dos puntos, el resultado representa un empate técnico.

La diferencia aumenta en la primera vuelta. Según el mismo estudio, Lula reuniría el 41% de las preferencias, frente al 37% de Bolsonaro. En tercer lugar aparecería el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con el 5%.

El sondeo también refleja una fuerte polarización entre los votantes. Casi la mitad de los consultados mantiene una postura negativa hacia los dos principales candidatos: el 49% asegura que nunca votaría por Lula, mientras que el 48% descarta apoyar a Bolsonaro.

La evaluación del gobierno también muestra una división similar. El 48% aprueba la gestión de Lula, mientras que el 49% tiene una opinión negativa sobre su administración.