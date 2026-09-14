Elecciones en Brasil: Lula da Silva toma ventaja sobre Flávio Bolsonaro, aunque el escenario sigue ajustado

El mandatario alcanza el 40% y su principal rival, el 36%. La diferencia se mantiene dentro del margen de error de la encuesta Nexus/BTG.

Lula lidera la intención de voto con el 40% cuando faltan 20 días para las elecciones presidenciales.

Luiz Inácio Lula da Silva encabeza la intención de voto con el 40%, seguido por Flávio Bolsonaro con el 36%, cuando faltan apenas 20 días para las elecciones presidenciales de Brasil. Pese a los cuatro puntos de diferencia, ambos candidatos continúan en una situación de empate técnico , según una nueva encuesta de Nexus/BTG.

El sondeo muestra además que Augusto Cury aparece en tercer lugar con el 7% de las preferencias, mientras que Ronaldo Caiado y Renan Santos alcanzan el 4% cada uno. De mantenerse este escenario, ninguno de los candidatos conseguiría imponerse directamente en la primera vuelta prevista para el 4 de octubre .

En comparación con la medición anterior, difundida el 8 de septiembre, Lula avanzó dos puntos porcentuales , mientras que Bolsonaro retrocedió un punto. Sin embargo, ambas variaciones se encuentran dentro del margen de error de dos puntos porcentuales , tanto hacia arriba como hacia abajo.

La encuesta analizó además un posible enfrentamiento entre Lula y Augusto Cury en una segunda vuelta , prevista para el 25 de octubre en caso de que ningún candidato consiga la mayoría necesaria en la primera instancia.

En ese escenario, el actual presidente se impondría con el 45% de los votos frente al 42% del candidato outsider . La diferencia sería de apenas tres puntos porcentuales y volvería a mostrar un escenario ajustado de cara a una eventual definición presidencial.

El relevamiento de Nexus/BTG es el primero de una serie de encuestas que se conocerán durante esta semana, en momentos en que Brasil ingresa en la etapa decisiva de la campaña. Con solo 20 días por delante hasta la primera vuelta, los próximos estudios permitirán observar si alguno de los principales candidatos logra ampliar su ventaja.

Lula creció dos puntos respecto de la encuesta anterior, mientras Bolsonaro retrocedió uno. @lulaoficial

La aprobación de Lula queda por debajo del rechazo

Más allá de la intención de voto, la encuesta también midió la evaluación de los brasileños sobre el desempeño del gobierno de Lula. El resultado muestra una sociedad prácticamente dividida respecto de la administración del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Según el relevamiento, el 47% de los consultados aprueba la gestión presidencial, mientras que el 49% la desaprueba. La diferencia de dos puntos refleja el escenario ajustado que atraviesa el mandatario mientras busca mantenerse al frente del país.

Con Lula y Bolsonaro concentrando la mayor parte de las preferencias, la elección brasileña entra en sus últimas tres semanas sin un favorito contundente. El presidente conserva la primera posición, pero la distancia con su principal rival continúa siendo insuficiente para abandonar el empate técnico, mientras el resto de los candidatos permanece considerablemente más atrás.