Lula Da Silva pide cautela en la negociación de aranceles con EEUU: "Hay un límite"

En medio de la creciente tensión comercial con Estados Unidos, el presidente Lula da Silva reclamó prudencia en las negociaciones por los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump. Sin renunciar al diálogo, dejó en claro que Brasil no aceptará presiones externas ni agresiones políticas, y que las decisiones soberanas del país no están en discusión.

Lula Da Silva se mostró dispuesto a una negociación pero aseguró que no cederá soberanía.

Tras la implementación de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a la cautela y la responsabilidad diplomática en las negociaciones con Estados Unidos, aunque advirtió que Brasil no permitirá agresiones ni aceptará presiones externas.

“Existe un límite en la discusión con Estados Unidos”, afirmó Lula este domingo durante un encuentro del Partido de los Trabajadores (PT), el espacio político que lidera. Sin nombrar directamente a Trump, criticó la política arancelaria de Washington, a la que calificó como un intento de castigo económico por razones políticas. “Queremos ser respetados por nuestro tamaño. No somos una república insignificante”, subrayó.

Ante este escenario, Lula defendió el diálogo como vía para resolver el conflicto, pero reiteró que Brasil no cederá soberanía. “No puedo decir todo lo que creo que debería decir. Tengo que decir lo que es posible”, expresó. Y agregó: “No queremos confusión, pero que no se piense que tenemos miedo. No lo tenemos”.