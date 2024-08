Malo: Argentina, a un paso de volver a la "lista gris" de países incumplidores del GAFI

El Gobierno hizo sus esfuerzos para que el país no regrese a integrar la lista gris del GAFI, pero parece que no es suficiente. Los expertos hablan de esta situación.

De hecho, menciona que, justo cuando la misión del GAFI estaba en Argentina, salió a la luz que se retomaba el caso Skanska, que data de 2007 y todavía no está resuelto por la Justicia. Una de las tantas causas de corrupción que aún no tiene resolución en nuestro país, sobre todo, aquellas que involucran a la política.

Lista gris: qué países están en ese grupo

La lista incluye a aquellos estados que, como Venezuela y Mónaco, no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. Otros países incluidos son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.

Para Hugo Mosin, abogado especializado en mercado de capitales y prevención del lavado de dinero, "sería una absoluta injusticia castigar, dado que el GAFI debería ver el contexto en que se produjeron los incumplimientos y considerar que las nuevas autoridades están haciendo lo posible por revertir la situación".

"Se avanzó en la aprobación de la reforma del Código Penal, que agrega sujetos obligados, tales como proveedores de servicios de pago, exchanges y abogados, entre otros y aumento las sanciones", destaca Perrotta al respecto.

Argentina, en la mira del GAFI

Sin embargo, menciona que el GAFI mide, por un lado, la adecuación de todo el marco regulatorio de un país a los acuerdos y regulaciones internacionales y, por otro, la eficiencia de cómo se aplica. Y señala que la Argentina tiene una falla en ese sentido, con todos los riesgos que eso genera. Así, advierte que "es muy probable que vuelva a ingresar ahora".

En octubre de este año se definirá si el país recibe la aprobación final para no integrar una nómina de naciones en la mira del GAFI, la llamada "lista gris". De no ser así, para Mosin, sería un muy mal dato de la realidad y asegura que "ponernos en la Lista Gris no solo no ayuda, sino que va a impedir que nos alejemos de las políticas corruptas que nos llevaron a estar como estamos".