Marcó del Pont: "Mejoramos los ingresos fiscales con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva"

Al responder consultas de los legisladores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la funcionaria se refirió a la decisión de la AFIP de adoptar el mismo criterio que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para determinar la

“Con los cambios la valuación fiscal de los inmuebles porteños pasará de representar el 7% del precio real para alcanzar al 28% de su valuación de mercado”, detalló la funcionaria.

La economista mencionó que “se trata de un universo de 233 mil contribuyentes que está compuesto por 7000 propietarios porteños que declaran una casa habitación con una valuación fiscal superior a los $30 millones. Esto significa que la valuación fiscal ronda los u$s 270.000 pero el precio de mercado de esa vivienda supera los u$s 960.000. Vale recordar que pagan por el excedente sobre el MNI (mínimo no imponible) para casa habitación”.

La funcionaria se refirió a los cambios en la ley de solidaridad para desandar los “efectos regresivos” de la reforma tributaria de 2017. “Desde 2019 se ve la participación de los impuestos directos, que son los más progresivos”, sostuvo

Marcó del Pont repudió los hechos de violencia que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “lamento los hechos de violencia que sufrió la vicepresidenta queriendo que se investigue y que se sepan los responsables”, reclamó la funcionaria.