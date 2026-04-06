Marina Dal Poggetto: "El principal talón de Aquiles del Gobierno es el programa financiero" + Seguir en









La directora ejecutiva de EcoGo analizó el presente y los puntos complejos de la gestión. ¿Por qué la economía crece de forma dispar?

Marina Dal Poggeto.

La economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo, se refirió al crecimiento dispar de los sectores productivos, tema de debate entre los defensores del modelo que encabeza el presidente Javier Milei y sus detractores. Además, hizo apreciaciones sobre el dólar, la inflación, y remarcó cuál es el "talón de Aquiles" de la gestión.

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“Claramente hay crecimientos distintos detrás de los promedios", explicó Dal Poggeto. Y es que los datos de la actividad económica marcan un crecimiento general impulsado por el agro y la energía (petróleo y gas principalmente por Vaca Muerta) junto a intermediación financiera, pero caídas en la industria, la construcción y el consumo.

"El sector que más creció fue el agro. Detrás de eso tuviste la baja de subsidios impactándote en el producto, energía y minería que crece muchísimo pero que pesa poco en el producto, e intermediación financiera que creció mucho. La construcción, la industria y el comercio siguen cayendo", aseveró en declaraciones al streaming Gelatina.

Al respecto, señaló que "en el programa económico está incentivando esto" porque -profundizó- "el RIGI tiene un esquema muy agresivo de baja impositiva, de libre disponibilidad de divisas, que en este mundo particular, con estos precios de la energía, va a traccionar”. En cambio, no se alienta directamente el consumo y el Gobierno mantiene una estrategia de ajuste del gasto que impacta, por ejemplo, en el recorte de la obra pública.

“Es una economía con sectores muy a la defensiva y que tiene su correlato en la dinámica del empleo”, señaló. Cabe decir que el desempleo gana terreno entre las preocupaciones de los argentinos según diversos sondeos de opinión. Días atrás se conoció la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) elaborada por la Universidad de San Andrés. De acuerdo al relevamiento, el 37% de las respuestas apuntó a los bajos sueldos como una preocupación central, mientras que el 36% señaló la falta de trabajo.

Sobre la dinámica del dólar y las tasas de interés, Dal Poggeto expresó que “el cambio de régimen opera desde una economía con una tasa de interés que era positiva y con una brecha cambiaria que comprimió”. “Tenés un dólar que bajó $100 desde el pico electoral y tenés una inflación que en los últimos 4 meses corre cerca del 3% por mes (...) si la inflación bajara del 3% al 2%, todavía tu tipo de cambio se sigue atrasando. El uso del dólar como ancla le permite al Gobierno bajar la tasa y tratar de volver a normalizar el crédito desde niveles de mora muy altos”, sostuvo. Y remató: "El principal talón de Aquiles del gobierno es el programa financiero”. ¿Por qué? Porque, según resaltó, el Gobierno "todavía no logró bajar el riesgo país y colocar deuda en el exterior". Añadió: “El programa sigue a la defensiva, va ganando tiempo, pero si no tenés una transición ordenada en 2027, es muy difícil extender el horizonte del crédito. Eso requiere una lógica política distinta a la cual se viene manejando la Argentina en los últimos años”.