Martes de ahorro: qué descuentos se pueden aprovechar este 30 de junio en supermercados

Una importante cadena ofrece beneficios exclusivos para quienes paguen con determinados medios de pago. Conocé cuáles son las promociones vigentes.

El martes 30 de junio será una nueva oportunidad para ahorrar en las compras , gracias a las promociones que una de las cadenas de supermercados más importantes del país mantuvo durante todo el mes.

Estas oportunidades están disponibles para los clientes de Carrefour y aquellos que utilizan productos financieros de Carrefour Banco . Los descuentos alcanzan a las compras realizadas en Hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y, en algunos casos, también a las efectuadas a través de la tienda online.

Las promociones varían según el medio de pago utilizado y el formato de la sucursal. Por eso, antes de realizar una compra conviene revisar qué beneficios corresponden a cada modalidad y cuáles son las exclusiones establecidas en los términos y condiciones oficiales.

La principal promoción disponible para el martes 30 de junio está dirigida a quienes abonen con Tarjeta de Crédito Carrefour Banco, la cual permite acceder a hasta un 20% de descuento en el carrito. El beneficio se aplica en Hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express de todo el país y también en las compras realizadas a través de Carrefour.com.ar . Según las condiciones oficiales, el descuento se efectúa en el momento del pago y no tiene tope de reintegro .

La promoción está destinada exclusivamente a compras para consumo familiar y no puede utilizarse cuando el pago se realiza mediante billeteras virtuales o plataformas digitales de pago. Carrefour aclara que este beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes y que existen numerosas categorías excluidas.

Entre los productos que no participan del descuento se encuentran:

electrodomésticos

celulares y telefonía

informática

fotografía

imagen y sonido

carnicería (carne vacuna, pollo, cerdo y embutidos)

leches infantiles y maternizadas de etapas 1 y 2

conservadoras de cerveza

Quienes realicen compras online también pueden acceder al beneficio.

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Todo lo que tenés que saber para exprimir al máximo las ofertas

Además del descuento exclusivo de los martes, Carrefour mantiene otras promociones que pueden resultar útiles dependiendo del día elegido para hacer las compras. Por ejemplo, quienes utilizan la Cuenta Digital Carrefour Banco cuentan con descuentos especiales los viernes, mientras que los clientes que compran habitualmente en Carrefour Maxi disponen de una promoción específica los lunes y martes usando la tarjeta de crédito de la entidad.

En el caso de Carrefour Maxi, el beneficio también se aplica directamente en caja y está orientado a compras efectuadas en un solo pago. La promoción excluye varias categorías de productos, aunque alcanza a buena parte del surtido disponible para consumo familiar. Otra ventaja permanente corresponde a las compras realizadas mediante Carrefour.com.ar, donde durante junio siguen vigentes beneficios exclusivos para quienes utilizan tarjetas emitidas por Carrefour Banco.

Antes de concretar una compra conviene revisar si el producto elegido participa de alguna promoción específica, ya que muchas ofertas comerciales de Carrefour funcionan de manera independiente de los descuentos asociados al medio de pago.

También es recomendable consultar los términos y condiciones de cada beneficio para verificar la vigencia, los locales adheridos, las categorías excluidas, si existe compatibilidad con otras promociones y el medio de pago habilitado. Una misma promoción puede variar según el formato del supermercado o el canal utilizado para realizar la compra.

Otra cuestión a tener presente es que las promociones asociadas a Carrefour Banco suelen exigir que el pago se realice directamente con la tarjeta correspondiente. Si la operación se procesa mediante una billetera virtual, el beneficio puede no aplicarse aunque la tarjeta sea la correcta.

Los clientes también pueden consultar las promociones disponibles desde la página oficial de Carrefour Banco, donde se actualizan los beneficios vigentes y se detallan las condiciones de cada campaña.