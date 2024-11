Martín Guzmán apuntó contra la renegociación de la deuda de Luis Caputo: "Termina de darle una salida a sus amigos"

En ese marco, el exministro señaló que Caputo hace hincapié en "cuánta deuda nueva y cuándo se desembolsa" y pidió incluir una nueva pregunta: "para qué la va a usar". "No hay déficit fiscal, así que no puede decir que quiere la guita para financiarlo. Lo que ocurre es que el ministro no puede revelar la verdad, porque la quiere para hacer lo mismo que hicieron en 2018", añadió.

Para concluir, pidió que "no nos pase lo mismo que hace 6 años, cuando el FMI dio el préstamo más grande de su historia para apoyar a un gobierno, no a un país, y cuidarle el bolsillo a los que habían venido a especular. Porque el bolsillo a esa gente se lo termina cuidando el jubilado que no puede pagar remedios, la profesora que se tiene que buscar dos laburos extra, los estudiantes que se quedan sin clases y la empresa que termina pagando 5 veces lo que se paga en otro país trasladar un producto desde una fábrica a un puerto porque no hay dinero para mantener o construir rutas. Tomar más deuda con el FMI va lisa y llanamente en contra del desarrollo de Argentina".

Luis Caputo aseguró que comenzaron charlas con el FMI por un nuevo acuerdo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al diálogo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó que se preparan para un nuevo programa y adelantó que hay posibilidades de que entren fondos frescos al país.

Destacó que a partir del año que viene va a haber una "relación más cercana con Estados Unidos" tras la victoria electoral de Donald Trump, que asumirá el próximo 20 de enero. "Existe la posibilidad de acuerdos que antes hubieran parecido más difíciles”, aseguró el funcionario.

“Con el FMI hemos empezado a hablar informalmente de un nuevo programa. Probablemente vamos a ir a un programa nuevo y seguramente va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas, cuánta plata es y cómo entrará ese dinero. No es lo mismo que te desembolsen al principio u$s1.000 millones, que entren u$s12.000 millones”, sostuvo en una entrevista con TN.