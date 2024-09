Martín Guzmán se reunió con el FMI y el Banco Mundial para discutir los problemas de la deuda argentina

"Me reuní con directores del FMI y del Banco Mundial para discutir los problemas en los análisis de sostenibilidad de deuda del organismo, herramienta que en 2018 permitió que a Argentina se le otorgara el préstamo más grande de la historia , y que se usase para propósitos que violan las reglas del propio Fondo", aseguró el exfuncionario a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

"Se supone que cuando presta, los países tienen que ser capaces de pagar esa deuda. Lo común, o algo que viene pasando, es que a veces se hagan préstamos que no deberían ocurrir y no se reestructuren deudas que no se deberían reestructurar, así como que el dinero de los préstamos del FMI se use para lo que no se tiene que usar", apunta.

El economista puso énfasis en el análisis realizado en el momento en el que el Gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Esto fue un enorme problema en el préstamo que el FMI le dio a la Argentina en el año 2018. La forma en que se hizo ese análisis de la sostenibilidad de la deuda permitió que se prestase dinero que después se usó para financiar la salida de los capitales especulativos de Argentina y para pagar deudas que tendrían que haber sido reestructuradas".

El economista también criticó en su análisis a los posibles nuevos préstamos que pueda solicitar la gestión del presidente Javier Milei. "Esto sigue siendo importante para la Argentina porque el Gobierno de Milei ya ha anunciado que está pidiéndole más dinero al FMI. Dinero mal usado significa menos oportunidades para las argentinas y argentinos", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Martin_M_Guzman/status/1832443109944299704&partner=&hide_thread=false Me reuní con directores del FMI y del Banco Mundial para discutir los problemas en los análisis de sostenibilidad de deuda del organismo, herramienta que en 2018 permitió que a Argentina se le otorgara el préstamo más grande de la historia, y que se usase para propósitos que… pic.twitter.com/eix287D3sa — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) September 7, 2024

Exmiembro del FMI puso en duda la llegada de nuevos fondos a la Argentina, si no hay ajustes en el plan Caputo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está conforme con algunos aspectos del plan del presidente Javier Milei, como la reducción del déficit fiscal, la desregulación y el recorte del gasto, pero ve que hay que ajustar la tríada frente cambiario, cepo y acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). Consideró que es clave que, si no se avanza en este sentido, será difícil llegar a un acuerdo con el organismo que implique el desembolso de dólares.

Así lo señaló Alejando Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo de crédito en el escenario de la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (AEF), quien dijo que espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, corrija algunos aspectos del sendero actual y abrió la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo que traiga fondos frescos del Fondo a Argentina.