El petróleo saltó hasta 5% y el Brent volvió a rozar los u$s100 en medio de la incertidumbre geopolítica + Seguir en









El Brent llegó a superar los u$s100 en el día, mientras que las acciones locales del sector treparon hasta 5% en dólares. En paralelo, los principales índices de Wall Street operaron en baja.

El petroleo recupera terreno a pesar de la extensión de la tregua entre EEUU e Irán Depositphotos

Los futuros de petróleo registraron subas este martes, aunque moderaron su avance en medio de especulaciones sobre anuncios sobre las negociaciones con Irán, por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, que luego del cierre del mercado comunicó la extensión del alto al fuego con Teherán.

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Así, el barril Brent trepó 3,8% a u$s99,06 tras superar los u$s100 intradiarios, mientras el WTI (West Texas Intermediate) subió 4,9% a u$s90,42.

En ese marco, los principales índices bursátiles operaron en rojo, con caídas de 0,6% en promedio.

Trump extensión cese al fuego El presidente de EEUU Donald Trump anunció el día martes 21 una extensión del cese al fuego por 10 días más En sintonía con el segmento de energía en Wall Street, las petroleras argentinas mostraron un desempeño positivo, impulsadas por la dinámica internacional del crudo. La suba del commodity se tradujo en alzas significativas en dólares, con YPF (+5,2%) a la cabeza, seguida por Vista (+2,1%) y Pampa Energía (+1,3%).

En este escenario de volatilidad en el mercado del petróleo debido a la inestabilidad geopolítica, la Argentina logra capitalizar la suba de precios gracias a su consolidación como exportador neto de energía, lo que le permite mejorar sus ingresos externos.

Sin embargo, este beneficio no está exento de riesgos. La volatilidad de los valores internacionales provoca, al mismo tiempo, un encarecimiento de la energía, que también genera presión sobre los costos internos y puede trasladarse hacia mayores niveles de inflación.