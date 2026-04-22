La inflación en Reino Unido subió al 3,3% y marcó su nivel más alto de 2026 por el impacto de los combustibles

El encarecimiento de la energía tras la guerra en Medio Oriente impulsó los precios en marzo. El dato complica al Banco de Inglaterra, que enfrenta el dilema entre sostener tasas altas o asistir a una economía con señales de desaceleración.

Los inversores descuentan que la inflación seguirá elevada también en abril

La inflación en Reino Unido volvió a acelerarse en marzo y alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los combustibles tras la escalada bélica en Medio Oriente .

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Según informó la Office for National Statistics, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó hasta el 3,3% interanual, tres décimas por encima del registro de febrero y en línea con lo esperado por el mercado. El dato refleja cómo el conflicto en la región productora de petróleo volvió a trasladarse a las economías desarrolladas a través de mayores costos energéticos y logísticos.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, señaló que el repunte respondió en gran medida al aumento del precio de los combustibles, que registraron su mayor incremento en más de tres años.

Además, destacó que también subieron con fuerza los costos de materias primas para empresas y los precios industriales de salida de fábrica, en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo crudo y la gasolina. A ese escenario se sumaron mayores precios en alimentos y en pasajes aéreos.

El impacto más visible se dio en el sector transporte, donde los precios aumentaron 4,7% interanual, frente al 2,4% de febrero . Se trata de la tasa más elevada desde diciembre de 2022.

Dentro de ese rubro, los combustibles para vehículos mostraron una suba del 4,9% en marzo, luego de haber registrado una caída del 4,6% en febrero. Fue el mayor aumento desde enero de 2023.

Los precios vinculados a vivienda y servicios para el hogar subieron 4,3%, una décima más que el mes previo, impulsados por mayores costos del gasoil para calefacción doméstica. En paralelo, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,7%, acelerándose cuatro décimas respecto de febrero.

El único alivio parcial vino desde indumentaria y calzado, cuyos precios cayeron 0,8%, frente al aumento de 0,9% observado el mes anterior.

reino unido Los precios vinculados a vivienda y servicios para el hogar subieron 4,3% Reuters

Inflación núcleo con leve alivio

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— se ubicó en 3,1%, una décima por debajo del dato previo. Aunque muestra cierta moderación, el nivel continúa elevado y por encima del objetivo oficial de estabilidad de precios.

El nuevo dato de inflación llega en la antesala de la próxima reunión del Banco de Inglaterra, prevista para el 30 de abril. El organismo enfrenta un escenario complejo: mantener tasas altas para contener la inflación o comenzar a flexibilizar la política monetaria para evitar un enfriamiento mayor de la economía.

Analistas de ING señalaron que el aumento del IPC todavía no permite dimensionar cuánto durará la nueva ola inflacionaria derivada del shock energético. Según su visión, mientras la inflación no supere claramente el 4%, el Banco de Inglaterra podría optar por mantener sin cambios las tasas durante este año.

Desde AJ Bell, la analista Danni Hewson advirtió que el “fantasma de la estanflación” volverá a estar presente en la discusión monetaria. Ese escenario combina inflación persistente con crecimiento débil o recesión, y representa uno de los mayores riesgos para la economía británica en la segunda mitad del año.

Si el banco central endurece demasiado su postura, podría profundizar la desaceleración. Si actúa tarde, arriesga una inflación más persistente.

Los inversores descuentan que la inflación seguirá elevada también en abril y algunos operadores ya incorporan la posibilidad de una nueva suba de tasas hacia fin de año.

Sin embargo, otras consultoras consideran más probable una pausa prolongada y un eventual regreso a los recortes más adelante, una vez que disminuya la tensión geopolítica y cedan los precios energéticos.