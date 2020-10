Guzmán en Ámbito: "Vamos a definir reglas de juego para cada sector"

Martín Guzmán: Estamos viviendo una realidad muy dura en todo el mundo, estamos en una pandemia que ha generado una caída en la economía mundial que es muy fuerte y obviamente que ha afectado a la economía argentina. La situación que estamos viviendo muestra noticias mixtas, así como hay una crudeza en la situación que se enfrenta, también hay signos positivos. Se han ido alcanzando cosas que son muy importantes para devolverle la tranquilidad a la economía argentina, para ponerla en el sendero de la recuperación económica. Lo que vemos en la tapa de los diarios de hoy, refiere al peor momento, al segundo trimestre de 2020.

P.: ¿Usted se refiere al informe de la pobreza?

M.G.: Lo que vemos ahí fue el comienzo de la pandemia cuando el impacto fue mayor, donde la cuarentena fue la más dura. Luego de eso se fueron implementando medidas que ayudaron a contener los efectos de la pandemia.

P.: Seguro, si no hubiesen existido el IFE, el ATP, los planes sociales, no sabemos cuál hubiese sido el índice, tal vez habría sido aún peor.

M.G.: Por supuesto habría sido aún peor, estas medidas que tomamos: el IFE, la extensión de la asignación universal por hijo, por embarazo, el ATP han ayudado fuertemente a contener estos efectos. En los datos que conocimos el miércoles y que son tapa de los diarios, tengamos en cuenta que parte de estas medidas aún no habían surtido efecto, tengamos en cuenta que el IFE se empezó a pagar en mayo. Entonces vemos que ese segundo trimestre fue el más duro, pero hoy la economía está mostrando signos de recuperación, sin desconocer que llevará tiempo porque la realidad sigue siendo muy dura. Por ejemplo tenemos datos que en septiembre los ingresos fiscales en términos reales, en cuanto a cómo crecen en pesos y con relación a la inflación, son positivos, están variando en forma interanual de forma positiva y esto es la primera vez que ocurre en el año. Es decir hay una dura realidad, pero también hay signos concretos que marcan un rumbo positivo. Como fue también la reestructuración de la deuda externa.

Exclusivo: Martín Guzmán en Ámbito Debate

P.: A propósito de eso viene ahora una misión del FMI, se han logrado algunos avances sobre eso, ¿han tomado contacto con Kristalina Giorgieva?

M.G.: Hay un diálogo constante y constructivo, esta semana hemos estado trabajando de forma virtual junto a una comisión del FMI y el martes de la semana próxima estará arribando una misión de forma presencial y en noviembre tendremos otra misión en el país. Es todo parte de un proceso, lo importante es comprender que las dos partes se entiendan y que haya un punto de partida apropiado a lo que luego va a ser la negociación del programa.

P.: Me gustaría detenerme un minuto allí, la palabra FMI tiene malos recuerdos en la Argentina, esta negociación se va a llevar adelante como usted llevó la de los bonistas. ¿Cuál va a ser el acuerdo con el FMI teniendo en cuenta los índices que tenemos pobreza y desempleo?

M.G.: Habrá elementos similares y distintos a lo que fue la negociación con Wall Street y los bonistas privados. En cuanto a lo similar es que va a llevar tiempo, la situación requiere analizar cada punto de manera minuciosa para tener un acuerdo que ayude a la Argentina, que cuide a la argentina. Que tenga como premisa central la de favorecer la recuperación del país en el mediano y corto plazo, pero también propiciar que esa recuperación se pueda mantener en el tiempo, que Argentina se ponga de pie y que pueda quedarse de pie. Eso demandará mucho trabajo. El programa anterior estuvo basado en premisas que consideramos infundadas para la realidad que vive Argentina y para los objetivos de la estabilización. Nosotros creemos que para que la Argentina se estabilice es absolutamente necesario que haya una reactivación económica. No hay estabilización sin recuperación económica. El esquema de política macroeconómica tiene que tener en cuenta esa premisa. La política fiscal, la monetaria, todo tiene que estar alineado con esa premisa. En cuanto a las diferencias, bueno es muy distinto cuando uno conversa con el sector privado, con decenas, miles de acreedores que no necesariamente están coordinados, es un tipo de negociación muy diferente. Aquí se negocia con un organismo, con el staff y en cuanto al proceso es mucho más ordenado.

P.: Una de las condiciones entonces será que la Argentina empiece a crecer económicamente, de hecho ya hay algunas señales de recuperación, al mismo tiempo hay que sumar al análisis la pandemia donde no se sabe en qué momento se dejará atrás. ¿Habría una variante de negociación con el Fondo con la variante de que Argentina va a necesitar el apoyo para salir de esta situación de emergencia y después si ir a una negociación más de fondo, es decir si el país necesita usted puede pedirle recursos al Fondo?

M.G.: El objetivo nuestro en la práctica es refinanciar los vencimientos, enfrentarlos en cuanto a los términos financieros. Porque hay que tener mucho cuidado al tomar deuda en dólares y eso ya lo sabemos muy bien y tiene que ver con los ciclos de endeudamiento insostenible. Porque después para sostener esa deuda necesitamos que crezcan las exportaciones de una manera que no de las divisas suficientes para hacer frente. Nosotros queremos actuar bajo la base de la prudencia, de la responsabilidad. Por eso apuntamos a no tener un proceso de profundización del endeudamiento en dólares, si apuntamos a tener una mayor capacidad de financiamiento en nuestra propia moneda. Después está la relación con los otros organismos internacionales que apuntan a cubrir otros aspectos estructurales, como el tema de la pobreza.

P.: Argentina podría financiarse con eso organismos, pero no con el Fondo…

M.G.: Eso viene ocurriendo, pero eso tiene otros plazos, otras tasas y ya está alineado con la idea de un país que pueda crecer y sostener los compromisos generando trabajo, generando más productividad.

P.: Pero hoy escuchamos la palabra de algunos ex funcionarios que dan consejos de cómo llevar la economía, digo por el tema de la toma de deuda en dólares, Sturzenegger, Pray Gay, Lacunza, Caputo, digámoslo con nombre y apellido, no lo genera nada esos comentarios.

M.G.: Nosotros pensamos, junto al Presidente, que para salir es indispensable que haya un dialogo sobre la base de la reflexión, de la sensatez. En esa línea nosotros escuchamos a todos pero después tomamos las decisiones. El pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente y nuestra visión es la que implementamos. Teníamos una deuda en dólares insostenible, se tomó deuda en dólares de una forma imprudente e irresponsable, de modo que solo funcionaba si el país crecía mucho, si crecían las exportaciones, si venía la famosa lluvia de inversiones. Nunca vino. Nada de eso pasó y se dañó fuertemente al país. Nosotros dijimos primero que hay que restaurar la sostenibilidad de la deuda, redefinir los compromisos de forma que podamos cumplirlos, pero no hacerlo de cualquier forma, sino con el objetivo principal que es poner a la Argentina de pie. Darles oportunidades a la gente en general y eso es lo que hemos estado haciendo, en el medio nos tocó la pandemia, pero vamos a seguir en esa línea. Hoy no es sensato para la Argentina endeudarse en dólares y el presupuesto que hemos diseñado refleja esa visión. No podemos tomar manotazos de corto plazo que terminen dañando al país.

P.: A propósito del Presupuesto y las premisas planteadas hay algunos que ven como bajos las estimaciones de inflación, recuperación y déficit…

M.G.: Sobre la inflación venimos observando en el último año que sistemáticamente las expectativas del mercado estuvieron desalineadas de la realidad y nuestras propias proyecciones fueron más acertadas. Tienen que ver con las estimaciones que se hacen por ejemplo sobre la demanda de activos en pesos, a la emisión y cómo responderá al funcionamiento de la economía en general. Esto es lo que nosotros consideramos sensato, este es el escenario que nos planteamos, es prudente, tiene sentido, asume que hay una parte de la emisión que la absorbe la demanda de activos en pesos, esto es algo que ha venido ocurriendo en una magnitud muy grande este año. La Secretaría de Finanzas ha estado trabajando en reconstruir los mercados de financiamiento en pesos y esto está funcionando bien y estamos suponiendo un escenario mucho más bajo para el año próximo, es decir que el espacio es conservador. Estamos firmes en ese supuesto, pero estamos claros que estamos en una pandemia y que las proyecciones pueden ir modificándose si la pandemia evoluciona de manera peor a la proyectada. Sobre el 4,5% de déficit implica un aumento del gasto real de casi el 10% respecto al 2019, pero también implica una reducción del déficit con respecto al 2020, que es un año extraordinario, donde estamos en una base del 8% para este año, pero esto también se va air revisando porque en agosto el déficit fue menor al esperado. Resulta ser y esto aún no se publicó, que la recaudación en septiembre está subiendo. Este número del déficit va de la mano de cosas que necesitamos tener para una la recuperación económica. Es un presupuesto para la recuperación para ayudar al sector privado a tener mejores condiciones poder encontrar demanda para los que producen, y dos ir en dirección del equilibrio fiscal para garantizar que las cuentas públicas están ordenadas, lo que llamamos la sostenibilidad fiscal. Y esto es una política de Estado, finanzas públicas sanas nos dan la posibilidad de cuando las cosas van mal tener mejores condiciones para responder.

P.: A propósito de esto estuvimos haciendo unos ejercicios en Ámbito donde hablamos de la recaudación de los ingresos públicos. ¿No se recaudaría más divisas bajando mucho las retenciones al sector exportador y se compensaría luego por ganancias?

M.G.: Nosotros vamos en el camino de ir afinando la política monetaria, la estructura de tasas de interés de una manera consistente con el proceso de normalización macroeconómica ahora ya estamos en otra etapa de la pandemia. Con el Banco Central trabajamos en forma conjunta en función de cómo evoluciona ese proceso de normalización

P.: Usted informó ante los legisladores que llegaba una reforma tributaria.

M.G.: Bueno aquí hay dos cuestiones por una lado los números y por otra la estructura tributaria. Con respecto a los primeros se toman en base a la consistencia del proceso de normalización macro, ya que en los fiscales estamos bien. Y en cuanto a la estructura de los tributos hay cosas para corregir eso lo tenemos claro, esto luego de una reforma que se hizo en el 2017 que se planteó con la idea de mejorar la capacidad productiva, que iba a crecer la oferta y lo que terminó ocurriendo es que bajaron los ingresos fiscales, eso perjudicó al fisco. Eso hay que corregirlo, hay que dar los pasos en los momentos correctos en función de la certidumbre y la confianza. Vamos en el camino de tener una estructura tributara que satisfaga a distintos principios: uno la sostenibilidad fiscal, dos la progresividad, fundamental para el buen desarrollo social, tres la simplicidad, un esquema más sencillo que facilite el desenvolvimiento de la economía y cuarto dar incentivos a la producción, a la contratación de empleos y más importante la formalización del empleo.

P.: Así como pudo resolver el tema de la deuda, el tema tributario está en la agenda porque para mucha gente en el tema de tributos se ven muchas injusticias, hay que revisar las inconsistencias.

M.G.: Está en la agenda. Hoy gobernamos con una coalición que está convencida que Argentina tiene problemas estructurales en su matriz productiva que generan problemas que hemos visto por mucho tiempo, falta de inclusión, falta de dinamismo, poco valor agregado en la producción, las crisis macroeconómicas recurrentes. Estamos convencidos de ir resolviendo uno a uno los problemas estructurales, desde lo político el gobierno dará las batallas que tienen que dar. Siempre con el aval del Congreso como fue lo de la deuda y así con todos los temas importantes, con reglas claras para generar más conocimiento.

P.: Hay sectores que buscan previsibilidad para inversiones de largo plazo.

M.G.: A eso apuntamos, a ordenar la macroeconomía y al mismo tiempo definir reglas de juego para cada sector que ayuden para fomentar lo que se produce para el mercado externo y para sostener el mercado interno.

P.: ¿Eso podría pasar en Vaca Muerta?

M.G.: Estamos avanzando en el Plan Gas para darle al país un aumento sustancial en la producción de gas y no depender de las importaciones. Energía, minería, el agro, valorización de la ciencia, la ciencia es central para el país y se anunció una recategorización para los investigadores del Conicet. Se viene trabajando en todos esos temas y hoy se darán algunos anuncios que refieren al sector de la exportación y al mercado interno en el sector de la construcción. Vamos en dirección de un futuro promisorio para la Argentina.

P.: Las reservas del Banco Central están dentro de ese panorama que ustedes recibieron, ¿las medidas que toman tienen ese objetivo para frenar la salida de reservas?

M.G.: Son medidas que van armonizando la macroeconomía con las estructuras de tasas de interés, ayuda a que no haya motivos para dilatar exportaciones ni para adelantar exportaciones, esto ayuda a ordenar el frente de las reservas internacionales.

P.: Se generan incentivos para el sector exportador en el agro, la minería, la industria para que haya una afluencia más grande de dólares…

M.G.: Pensalo como un proceso, como una hoja de ruta donde ya se ha dado un comienzo que es ir resolviendo problemas centrales de la economía argentina, el mercado de deuda pública en pesos, la ayuda a los sectores vulnerables, la deuda externa, la protección al trabajo y la producción. Ahora se trabaja para ir dando pasos en establecer las reglas de juego tanto para sectores que exportan como para fomentar la reconstrucción interna.

P.: ¿Cuál sería el mensaje para aquellos que no quieren ir contra el país pero buscan proteger sus ahorros?

M.G.: Lo que viene va a ser mejor entendiendo que estamos en pandemia, lo que se fue logrando nos da la base para ir poniendo a la Argentina de pie con un futuro más promisorio. Nosotros hemos planteado un escenario optimista pero actuamos bajo la base de la prudencia. En este proceso de confiar en nosotros mismos en esta Argentina, es importante ordenar como discutimos como sociedad. La forma como nos comunicamos será muy importante para generar un ambiente de mayor paz, hay oportunidades hacía adelante y trabajamos en todos los sectores para potenciar esas oportunidades. En cuanto al ahorro también necesitamos ir generando confianza en los activos en nuestra propia moneda, en este último año han crecido y tuvieron retornos positivos, hay que avanzar en eso pero debemos definir cuestiones que son primordiales para la estabilidad: sostenibilidad fiscal, aumento de las exportaciones, no volver a caer en ciclos de endeudamiento insostenible.

P.: Sobre los acuerdos internacionales, ¿cómo ve la relación con China y el posible viaje con una misión comercial?

M.G.: Es parte de una integración comercial inteligente, integrar para generar empleo, generar valor y divisas genuinas con una lógica de equidad federal. China es un gigante del mundo nuestras relaciones tienen que estar alineadas en ese sentido.

P.: ¿Puede pensarse a China como socio comercial para llevar adelante las obras de infraestructura que hacen falta?

M.G.: Como un socio general como tantos otros, como se busca profundizar las relaciones con la Unión Europea. Antes de la pandemia Alberto Fernández estuvo en España, Francia Alemania, una relación con el mundo entero para potenciar nuestros productos

P.: ¿Puede activarse el swap chino como una salida al problema de la balanza externa?

M.G.: Mire si lo miramos a un plazo más largo, lo central es aumentar las exportaciones, eso nos dará un colchón para tener un esquema de regulaciones de los moviemietos de capital distinto de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos 41.000 millones donde una parte no son líquidas pero se pueden hacer líquidas, entre ellas está el swap. Es una posibilidad; ¿si se va a hacer necesariamente? No. Se verá. Los instrumentos se utilizan en función de cuándo es necesario utlizarlos.

P.: En esa hoja de ruta que se plantea toda las mañanas al despertarse, ¿cuáles son los temas recurrentes?

M.G.: Lo más importante es generar trabajo e ir reduciendo la inflación. Son objetivos centrales. Generar trabajo es lo que más influye para combatir los problemas estructurales, pero entendemos la incertidumbre por la pandemia. Por eso tomamos medidas para paliar este desastre al mismo tiempo que trabajamos para generar más dinamismo mayor valor agregado. Hoy hay recursos pero no hay mucha capacidad ociosa necesitamos ir generando condiciones para seguir creciendo.