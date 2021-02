Guzmán en C5N: "El crecimiento de la economía debe ir de la mano del salario"

Economía

"Hay indicios que son positivos de como viene desempeñándose la economía argentina. La caída del producto del 2020 va a terminar siendo menor de la que se había anticipado y esto nos da una base un poco más alto para lo que viene. La economía viene transitando una senda positiva con características heterogéneas porque todavía estamos en una pandemia", afirmó.

El ministro sostuvo: "La estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía se pueda desempeñar bien. Los distintos planes tienen en cuenta la premisa de que la estabilidad cambiaria es fundamental y en los últimos meses se vio una reducción de la brecha cambiaria." También agregó: "Buscamos que siga una estabilidad de la brecha".

Inflación

Sobre el aumento de precios, Guzmán explicó: "Nosotros buscamos que la inflación se vaya reduciendo de una forma gradual y consistente. Hay dos grandes temas de política económica para nuestro período de gobierno: que son la recuperación de la actividad y la reducción de la inflación."

"Lo que ocurrió en los últimos meses del año tiene que ver con factores algunos estacionales, otros por los precios de las commodities", dijo y sumó "la inflación es un problema principalmente macroeconómico y el estado tiene un rol muy importante en gestión en el sentido de administrar el conflicto distributivo".

Deuda

El funcionario se refirió al canje de deuda al asegurar que "el único ajuste es la reducción de pago de deuda, de alrededor de 12 mil millones que estaban programados para pagar durante 2021 que no habrá que pagar porque se reestructuro la deuda. Eso nos da un aire importante. Hay una reducción de una carga de los intereses de deuda de 3,5 de 2018 a 1,5 en el 2021. Ahí ganamos espacio para otras políticas públicas".

"Lo que hicimos en el Presupuesto 2021 es una expansión del gasto en términos reales concentrada en aquellos rubros que tienen más impacto en la recuperación económica", dijo.

Y habló también de la recaudación: "Con la recuperación económica hay una recuperación de la recaudación. Eso hay que aprovecharlo para ir bajando el déficit. Es importante ir bajando el déficit. Porque un Estado con déficit es un Estado más débil. Es un país que se endeuda o emite. La deuda muchas veces hemos terminado en problemas y la emisión, parte va al dólar y va debilitando la moneda. Esos son problemas que tenemos que resolver, pero resolverlos bien".

Pobreza

Al ser consultado sobre el aumento de la pobreza en el último año, Guzmán explicó que "durante la pandemia ha habido un esquema de protección a sectores de vulnerabilidad, para contener".

"Lo que vamos a ir observando es una reducción de una problemática que es muy importante y que para nosotros es una prioridad. Pero hay que ir resolviéndolo con generación de trabajo y con condiciones de inclusión", dijo y agregó que "estos problemas no se resuelven de un día para el otro. Es un camino el que estamos estableciendo".

Fue tajante al afirmar: "La pandemia es la crisis más grande de la historia del capitalismo moderno, no hay ninguna que se le asemeje".

Presupuesto

"El Presupuesto 2021 no es un Presupuesto que tenga en cuenta que vaya a haber restricciones de circulación como hubo en fase 1. Las medidas que se tomaron al principio de la pandemia tuvieron que ver con las restricciones de circulación que tenían un impacto en la actividad económica porque el sistema económico está preparado para que los bienes y las personas circulen. Estas medidas no son medidas por la pandemia per se sino por las restricciones de circulación", aseveró.

Agregó: "Tenemos un presupuesto que tiene en cuenta que el mundo viene de una pandemia y que la pandemia continúa. Si miramos el gasto, vemos que ha aumentado la inversión en inclusión social activa y eso tiene que ver con que la pandemia ha generado un impacto importante y eso está contemplado".

Tarifas

Respecto a la pregunta sobre los aumentos previstos en los servicios, el ministro prometió que "las tarifas se van a enmarcar en lo que establece la ley del Presupuesto".

"El cuadro tarifario que había dispuesto la administración de Junto por el Cambio va a ser reemplazado, porque no lo consideramos razonable", aseguró.

FMI

Guzmán, consideró que es "aceptable" alcanzar "para mayo" un acuerdo de reestructuración de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero sobre la base de "un programa que respeta la necesidad de la Argentina de recuperación de la actividad y del empleo".

El ministro señaló que el programa que se le plantea al FMI "es muy distinto a la contracción fiscal y monetaria adoptadas en 2018" adoptada por el gobierno de Mauricio Macri al recurrir al Fondo.

EEUU

Sobre la relación con la nueva administración en EEUU, Guzmán sostuvo: "Hay diálogo y conozco a algunos funcionarios. Más allá de eso buscamos una relación constructiva con EEUU".

"Eventualmente habrá un viaje (a EEUU), ya definiremos cuando. Mientras tanto las conversaciones se están realizando por videoconferencia", dijo.

YPF

El ministro se refirió a la situación de la petrolera estatal y consideró que "YPF ha sido una empresa muy golpeada. A la cual durante los años previos no se le dio el rol estratégico que YPF debe cumplir para el desarrollo del sector energético, tanto para la estabilidad económica como para generar mayor competitividad".

"YPF tiene un rol estratégico. Hay un tema de deuda que maneja la empresa y que esas negociaciones, como toda negociación de deuda, se maneja con toda reserva", explicó.