Tras su viaje en el crucero MV Hondius, una ciudadana francesa dio positivo a la variante andina del hantavirus al regresar a su país, según confirmó este lunes la ministra Stephanie Rist.
11 de mayo 2026 - 09:28
Alarma en Europa tras detectarse un caso de hantavirus en una turista francesa evacuada del crucero MV Hondius
Stephanie Ris, ministra de Salud, ordenó cuarentena para 22 contactos cercanos vinculados a los casos detectados en el país.
-
El operativo de repatriación del crucero con hantavirus en España se extenderá hasta el lunes
-
Habló el único argentino que viajó en el crucero con brote de hantavirus: "Fue una desgracia"
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Hantavirus
- Europa
- crucero