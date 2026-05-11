SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de mayo 2026 - 09:28

Alarma en Europa tras detectarse un caso de hantavirus en una turista francesa evacuada del crucero MV Hondius

Stephanie Ris, ministra de Salud, ordenó cuarentena para 22 contactos cercanos vinculados a los casos detectados en el país.

Una mujer francesa que viajó a bordo del crucero MV Hondius, afectada por hantavirus, dio positivo de la variante andina de la enfermedad durante su regreso a Francia.

Una mujer francesa que viajó a bordo del crucero MV Hondius, afectada por hantavirus, dio positivo de la variante andina de la enfermedad durante su regreso a Francia.

Tras su viaje en el crucero MV Hondius, una ciudadana francesa dio positivo a la variante andina del hantavirus al regresar a su país, según confirmó este lunes la ministra Stephanie Rist.

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Te puede interesar

Otras noticias