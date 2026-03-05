Un actor de la serie "Better Call Saul" sorprendió a todos con su nuevo trabajo: "No fue el gran éxito que esperaba" + Seguir en









Los desafíos de la industria del entretenimiento y la economía en general han provocado que muchos actores se encuentren con dificultades económicas entre trabajos.

El spin-off de "Breaking Bad" retrato los origenes del abogado interpretado por Bob Odenkirk.

El actor de Better Caul Saul, John Christian Love, compartió recientemente que estaba trabajando como repartidor de Amazon, después de luchar por encontrar trabajo como actor.

Love es conocido por interpretar a Ernesto en el spin-off de Breaking Bad anteriormente acreditado como Brandon K. Hampton, pero recientemente reveló el cambio de rumbo de su carrera en Reddit. En el subreddit AmazonDSPDrivers, publicó una publicación titulada "Repartiendo sonrisas y autógrafos".

El presente de John Christian Love tras su paso por Better Call Saul "Hola, soy John Christian Love", continuó. "Solo quiero que sepan que, como el actor que les dio el personaje 'Ernesto/Ernie' en Better Call Saul , ¡yo también estoy aquí con ustedes haciendo entregas! Es una lástima. Pero una entrega a la vez. ¡Que Dios los bendiga! #ExtrañoElCorreo". Incluyó una foto suya conduciendo una camioneta de Amazon, así como una foto firmada de la serie.

image En respuesta a un comentario sobre cómo llegó a trabajar en la empresa de reparto, respondió: «No he renunciado a la actuación, solo que ahora mismo estoy muy lento. Y BCS no fue el gran éxito que esperaba».

Al hablar de proyectos de actuación recientes, escribió: "Hice una película importante trabajando junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero la película se quedó sin dinero y nunca me pagaron", aludiendo al drama Lone Wolf , que cesó su producción el año pasado después de problemas con el presupuesto, dejando al elenco y al equipo sin pagar.

Sin embargo, Love elogió mucho a Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul. Cuando le preguntaron sobre su trabajo con el actor, respondió: "Un tipo genial, muy trabajador, memorizaba un guion completo cada nueve días aproximadamente y luego hacía monólogos los fines de semana, etc. No hay nada malo que decir". Los desafíos de la industria del entretenimiento y la economía en general han provocado que muchos actores se encuentren con dificultades económicas entre trabajos. Pedro Pascal y Colman Domingo han hablado de casi abandonar la industria tras frustrarse con su progreso, mientras que actores que el público podría presumir de ricos han revelado dificultades económicas.

