Los ADRs caen hasta 3% y el riesgo país se acerca a los 550 puntos ante la caída de los mercados globales + Seguir en









Las acciones y bonos se dan vuelta y caen, en sintonía con las bolsas del mundo. La guerra en Medio Oriente ya lleva cuatro días.

El riesgo país se acerca a los 550 puntos. Depositphotos

El pulso del mercado se mantiene en torno a la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Las acciones y bonos se dan vuelta y anotan bajas generalizadas, por lo que el riesgo país se acelera cerca de los 550 puntos básicos, en medio de un mal clima global, donde las principales bolsas del mundo replican esta tendencia. La guerra en Medio Oriente ya lleva cuatro días y se mantienen la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta jornada el S&P Merval se da vuelta y baja 0,9% a 2.558.001,98 puntos básicos, mientras que en dólares recorta 1.742,51 unidades. Entre las bajas más significativas se destacan IRSA (-3,2%), Telecom (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-1,6%). En la jornada previa, el Merval cayó un 0,7% en pesos, aunque subió un 0,2% en dólares CCL, cerrando así en un nivel de 1.757 puntos.

El miércoles, el Banco Central de la República Argentina compró u$s40 millones, llevando el total de compras a u$s2.839 millones. Las compras de ayer representaron 10,6% del volumen operado (u$s377 millones), por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por el banco central.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s68 millones. El peso se apreció 1%, recuperando la mayor parte de la depreciación del martes, en un contexto en el que las monedas emergentes también se fortalecieron. El real y el peso chileno se apreciaron 0,8% y 0,9%, respectivamente.

Bonos y riesgo país Los bonos soberanos en dólares operan con caídas generalizadas de hasta 1% mientras que el riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan, sube 1,5% a 542 puntos básicos.

En la jornada previa, los más beneficiados en moneda local fueron los bonos CER, seguidos de los duales y, por último, las Lecap, en tanto que los dollar-linked retrocedieron. Para la deuda soberana en dólares fue una jornada positiva, con subas por encima del 1% en ambas legislaciones. Por su parte, los bonos en dólares rebotaron un 1,5% tras la caída del martes, en medio de una rueda más positiva a nivel global, y se superó incluso el desempeño de la deuda de mercados emergentes. De esta manera, el riesgo país volvió a caer hasta los 540 puntos básicos, desde los 588 del día previo.