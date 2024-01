Más aumentos en kioscos y almacenes: cuánto subieron los precios de los productos

En ese sentido, Savore explicó que tanto él como los comerciantes de la zona de Morón, donde él tiene su comercio, han llegado a un acuerdo para no comprar productos a las distribuidoras, esperando que "van a terminar vendiendo un alfajor a $800. " ya que sino "van a terminar vendiendo un alfajor a $800".

Entre los aumentos que menciona, los productos lácteos subieron entre un 12% a 15%, generando que un sachet de leche cueste $700, un pan de manteca $1.200 y un yogurt de litro $1.900. Esto es algo que preocupa a quienes tienen almacenes y kioscos, ya que se cuestionan hasta donde está dispuesta a pagar la gente.

Además, explicó que una de las principales consecuencias del aumento será que mucha mercadería va a "decantar" y no la seguirán trabando porque el "cliente no la va a comprar" ya que las personas "no compran por marca sino hasta donde le da el bolsillo".

En ese sentido, aseguró que una forma para que los mayoristas y empresas "recapaciten" por la suba de precios es que los clientes se "nieguen a comprar".

Aumentos en kioscos y almacenes: alertan por desabastecimiento

Finalmente, el representante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre un desabastecimiento en productos debido a la especulación. "Hace tres semanas atrás íbamos al mayorista y los aerosoles insecticidas se nos caían en la cabeza de la cantidad que había. Hace tres semanas desaparece el aerosol", aseguró.

Asimismo, explicó que al haber desabastecimiento la gente va a diferentes negocios para encontrar cierto producto y, al no hacerlo, "donde lo encuentran lo pagan caro".