Más inflación aumenta costos para actividad marítima: Prefectura sube aranceles un  306,2%

Puntos clave de la norma

Motivo de la modificación: La PNA actualiza los aranceles debido a la inflación. Se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC como indicador de actualización.

La PNA actualiza los aranceles debido a la inflación. Porcentaje de aumento: Los aranceles se incrementan en un 306,2% .

Los aranceles se incrementan en un . Servicios afectados: La modificación se aplica a los "Servicios a Terceros" que se detallan en el Anexo I de la Disposición.

La modificación se aplica a los "Servicios a Terceros" que se detallan en el Anexo I de la Disposición. Pasos a seguir: La PNA dispone las siguientes acciones:

