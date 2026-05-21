Irán llama a la población a tomar las armas contra EEUU y crece la tensión por una nueva escalada en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria intensificó las exhibiciones militares en Teherán y promueve entrenamientos civiles mientras aumentan las amenazas de conflicto con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán comenzó a entrenar públicamente a civiles en el uso de armas en Teherán mientras escala el conflicto con Estados Unidos y el régimen multiplica los mensajes de movilización interna. Las exhibiciones militares incluyen fusiles Kaláshnikov, vehículos armados y misiles balísticos en distintos actos públicos de la capital iraní.

Las demostraciones militares se volvieron habituales en Teherán durante las últimas semanas. Integrantes de la Guardia Revolucionaria enseñan a hombres, mujeres y niños cómo manipular fusiles de asalto y participan en desfiles con vehículos equipados con ametralladoras soviéticas.

El despliegue ocurre mientras crece la tensión militar entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con profundizar las acciones contra la República Islámica si el gobierno iraní mantiene su control sobre el estrecho de Ormuz y no cede en las negociaciones vinculadas a su programa nuclear.

El gobierno iraní impulsa campañas de reclutamiento civil en medio de la tensión con Estados Unidos.

Además del mensaje hacia el exterior, las autoridades iraníes buscan reforzar el respaldo interno en un contexto de crisis económica. Despidos, cierres de negocios y aumentos en alimentos y medicamentos golpean a la población, mientras el régimen intenta fortalecer a los sectores más radicalizados.

El gobierno impulsa el reclutamiento de civiles

Durante los últimos meses, la televisión estatal iraní y las campañas oficiales comenzaron a convocar a la población a sumarse a los “Janfada”, término utilizado para referirse a quienes están dispuestos a sacrificar su vida por la República Islámica. Según las autoridades iraníes, más de 30 millones de personas se ofrecieron como voluntarias para colaborar en la defensa del país, aunque esa cifra no pudo ser verificada de manera independiente.

poblacion iran armas Las autoridades buscan reforzar el apoyo interno mientras crecen la crisis económica y el malestar social.

En paralelo, el régimen intensificó los mensajes de movilización y preparación militar en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos. Los entrenamientos armados son presentados por las autoridades como una necesidad ante un escenario de guerra, mientras distintos sectores oficialistas refuerzan discursos vinculados a la defensa nacional y la resistencia frente a amenazas externas.

La propaganda estatal también se expandió a los medios de comunicación iraníes, donde periodistas, conductores y figuras vinculadas al oficialismo comenzaron a difundir mensajes nacionalistas para incentivar el apoyo popular al régimen y fortalecer la idea de unidad frente a una posible escalada militar.

El trasfondo político detrás de las demostraciones

Las exhibiciones militares también funcionan como una herramienta de control interno después de las protestas reprimidas en enero. Según activistas, la ofensiva del régimen dejó más de 7.000 muertos y decenas de miles de detenidos.

En ese contexto, el fortalecimiento de grupos armados vinculados a la línea dura iraní aparece como un intento de desalentar nuevas manifestaciones y consolidar la lealtad hacia la teocracia. Mientras el conflicto regional sigue escalando, las calles de Teherán se transforman cada noche en un escenario de propaganda militar y llamados oficiales a tomar las armas.

protestas iran El gobierno iraní busca evitar nuevas manifestaciones mientras fortalece a los sectores más radicalizados.

Donald Trump amenaza con ataques contra Irán si fracasan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el ejército estadounidense está preparado para lanzar “un ataque a gran escala” contra Irán si no se alcanza un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear iraní. Aunque Washington suspendió una ofensiva prevista para el 19 de mayo, la Casa Blanca mantiene la presión mientras continúan las conversaciones con Teherán.

La decisión de posponer el ataque llegó después de pedidos realizados por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que solicitaron más tiempo para avanzar en las negociaciones. Trump aseguró que todavía existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un entendimiento que evite una nueva escalada militar en Medio Oriente.

mojtaba jamenei donald trump (1) Donald Trump amenazó con lanzar ataques contra Irán si fracasan las negociaciones nucleares.

En paralelo, Irán presentó una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que actúa como mediador entre ambas partes. El plan contempla avanzar primero en un alto definitivo del conflicto, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones marítimas, mientras que las discusiones más sensibles sobre el programa nuclear quedarían para futuras rondas.

Pese a que Washington considera que la propuesta iraní todavía es insuficiente, en los últimos días aparecieron algunas señales de desescalada. Según medios iraníes, Estados Unidos habría mostrado mayor flexibilidad respecto a ciertas actividades nucleares civiles y también evalúa aliviar parcialmente algunas sanciones mientras continúan las negociaciones.