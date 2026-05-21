Actualizan los aranceles para prestaciones por discapacidad: de cuánto es la suba que dio el Gobierno + Agregar ámbito en









La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. También se ratificó un adicional del 20% para las provincias patagónicas.

El Gobierno oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. A través de la resolución 517/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, estableció un incremento del 2,60% para mayo sobre los valores vigentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se adoptó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril de 2026 y se aplicará “sin diferencia por tipo de prestación”, según detalla el texto firmado por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.

La medida se enmarca dentro de la actualización periódica del nomenclador de prestaciones previsto en la Ley 24.901, que regula el sistema de atención integral para personas con discapacidad. En los considerandos de la resolución, el Gobierno recordó que en abril ya se había otorgado una suba del 3,40%, también calculada sobre la evolución mensual de la inflación.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la Patagonia. De este modo, se mantendrá el reconocimiento de un 20% extra sobre el arancel básico para las provincias alcanzadas por ese régimen.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la actualización fue impulsada por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, mientras que la adecuación de los aranceles fue previamente propuesta por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

La normativa también remarca que las actualizaciones se realizan conforme a lo estipulado en la Ley 27.793 y en línea con las modificaciones implementadas en el esquema regulatorio del área durante este año.