Impuestos: cuánto pueden ahorrar en un año las pymes que aplican a los beneficios del RIMI, el RIFL y el FAL Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Dependiendo de la empresa y su personal, el uso combinado de los tres programas le puede generar ahorros considerables o generarle liquidez inmediata por devolución de IVA.

Los programas de reducción de impuestos que ofrece el gobierno a pymes pueden ofrecer una importante reducción de costos.

El gobierno de Javier Milei rechaza la idea de aplicar lo que se denominan "políticas activas" para favorecer el desarrollo de algunas actividades. No obstante, casos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) constituye un verdadero programa de fomento para las grandes empresas. En el caso de las pymes también hay un dispositivo de medidas para ayudar a la inversión y el blanqueo de personal, que ofrece la posibilidad de acceder a un ahorro considerable.

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De acuerdo con un reporte elaborado por el estudio PMP Contabilidad & Consultoría para Ámbito, empresas de hasta 40 empleados pueden conseguir un ahorro anual de hasta $160 millones al año en costos laborales.

Claro es que en la actual coyuntura las pequeñas y medianas empresas están desarrollando estrategias defensivas debido a la caída de la demanda combinada con la apertura importadora, lo que hace que la mayoría esté pensando en achicarse o evitar el cierre, antes que en expandirse.

No obstante, es interesante tener en cuenta los beneficios sobre todo en empresas que buscan insertarse en el nuevo modelo en el que sectores como energía y minería son los más dinámicos.

Impuestos: el impacto del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) La implementación genera una disminución estructural inmediata en los costos laborales totales para los principales convenios colectivos del país. En el caso de las pymes el ahorro proyectado cercano al 10% en la estructura de costos laborales, mientras que en las grandes Empresas el ahorro proyectado es del 11,5%.

Para una posición con una remuneración bruta de $2.000.000 el ahorro mensual por trabajador es de $260.000. El ahorro anual por trabajador es $3.380.000.

En una nómina de 10 trabajadores representa un ahorro anual acumulado de $34 millones. En 48 meses qu es lo que dura el régimen una pyme puede ahorrar hasta $135,2 millones. En una gran empresa bajo los mismos parámetros, el beneficio asciende a $160 millones. Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) Bajo un escenario macroeconómico conservador (sin proyectar incrementos en ventas ni variaciones cambiarias) para una Microempresa de servicios en su tope de facturación ($370 millones anuales) que realiza una inversión mínima en maquinaria de u$s150.000 (amortizable a 10 años): Impacto en Impuesto a las Ganancias (Amortización Acelerada): La reducción del tributo equivale al 14% de la inversión efectuada, representando un beneficio financiero de u$s21.000 anuales durante los primeros dos ejercicios fiscales.

Recuperación Directa de IVA: Vía acreditación en cuenta bancaria al cuarto mes de realizada la inversión, la compañía recupera el 78% del IVA abonado, lo que genera una inyección inmediata de liquidez de u$s12.300. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) El FAL transforma el esquema tradicional de pasivos laborales en un fondo de cobertura previsible de carácter obligatorio. Sobre la base de sueldos promedio de $2.000.000, ajustes por inflación del 2% mensual y un rendimiento del fondo del 1% mensual. Escenario pyme (40 empleados): Con un aporte mensual proyectado de $2.000.000, al cabo de 12 meses la empresa capitaliza un fondo equivalente a 11,2 sueldos promedio. Esto le permite absorber de manera inmediata la indemnización por antigüedad de un trabajador con 11 años de servicio, o de 11 trabajadores con 1 año de antigüedad.

Escenario Gran Empresa (1.000 empleados): Con un aporte mensual de $20.000.000, al año acumula un respaldo equivalente a 114 sueldos promedio, cubriendo contingencias equivalentes a 6 indemnizaciones de personal con 19 años de antigüedad o 10 trabajadores con 11 años de trayectoria. Beneficios del uso combinado de los tres programas para pyme El estudio es para una pyme de 40 empleados con sueldo bruto de $2.000.000. Con el RIFL regulariza 4 trabajadores. Por otro lado aprovecha el RIMI y adquiere maquinaria por u$s150.000 mientras que con el FAL aporta 2,5% mensual sobre la masa salarial bruta. El reporte indica que en el primer año el ahorro sería por el RIFL $13.520.000.

Por amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias unos u$s21.000 o $31,5 millones mientras que por reintegro de IVA son unos u$s12.300 o $18,45 millones.

Por el FAL la empresa acumula $24 millones más rendimientos por la inversión que equivalen a 11,2 sueldos promedio de contingencia indemnizatoria totalmente fondeada.

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