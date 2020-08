BYMA facilita acceso de inversores locales a acciones de Tesla, Amazon y Mercado Libre

“Se modifica la lámina mínima y la cantidad mínima de negociación de los siguientes Cedear, que a partir de ahora serán equivalentes a uno: Amazon.com Inc., MercadoLibre Inc., Tesla Inc. De esta manera, se podrán negociar dichos instrumentos con mínimo y múltiplo de 1”, se informó a través de un comunicado.

¿Qué implica este cambio? Los Cedear son papeles que se negocian en la Bolsa doméstica, pero que representan acciones que en su versión original cotizan en el extranjero y no aquí. Ahora bien, quien quería comprar un certificado de Mercado Libre (pese a ser una empresa doméstica, no cotiza en el Merval) debía adquirir un mínimo de dos Cedear, mientras que hoy puede hacerlo adquiriendo tan solo uno. Al cierre del viernes, una lámina de esta compañía costaba $67.556, por lo cual el interesado debía estar dispuesto a gatillar un mínimo de $135.112 por dos unidades, mientras que ahora puede ingresar invirtiendo la mitad de ese monto.

En tanto, el mínimo de Cedear para operar Amazon era de 72, lo que implicaría una inversión inicial de $376.092, mientras que ahora se puede acceder abonando por un solo papel $5.223. En el caso de Tesla, quien quería tener una participación local debía comprar al menos 15 láminas (cada una cuesta, a precios actuales, $12.250).

“Esta decisión ayuda a inversores minoristas a poder volcar sus pesos a un instrumento que los cubre de posibles devaluaciones. Y podemos decir que el mercado tiró una soga para favorecer el ingreso de minoristas a este segmento, en lugar de desalentarlos, y es muy bueno eso”, consideró el analista de Clave Bursátil Martín Eduardo Genero.

En tanto, desde la sociedad de Bolsa Bull Market Brokers celebraron: “Esto permite un mercado más accesible para todos. A partir de ahora Mercado Libre, Amazon y Tesla se pueden operar de a uno”. Y a la vez, aclararon una cuestión técnica: “Este es un cambio operativo que hizo BYMA y no cambia el ratio de conversión de Cedear a ADR”.

En tanto, Ariel Sbdar, analista de BIND Inversiones, indicó en sus redes: “Con $5.000 pesos podés ser accionista de Amazon, con $12.000 podés ser accionista de Tesla y con $65.000 podés ser accionista de Mercado Libre. Eso es democratización”.

Los tres Cedear cuya participación se hizo más accesible representan acciones que tuvieron importantes incrementos a lo largo del año. De hecho, Mercado Libre es el único ADR argentino que tuvo un rendimiento positivo en lo que va 2020, dado que marcó un alza de 96,6% desde el 31 de diciembre a la fecha. Mientras que la acción de Tesla lleva un alza del 242% en 2020 (pese a algunas correcciones en las últimas semanas) y la de Amazon saltó un 71,3%.