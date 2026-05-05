El INCAA lanzó un laboratorio federal para desarrollar proyectos de cine con premios en dólares

El organismo abrió la convocatoria para largometrajes de ficción y documental. Habrá tutorías, selección nacional y hasta 12 proyectos ganadores.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó la creación de un nuevo programa de impulso a la industria audiovisual y abrió la convocatoria para participar del “Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027” .

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La medida fue establecida mediante la Resolución 136/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde el organismo también aprobó el presupuesto del programa y las bases y condiciones para la inscripción.

La iniciativa apunta a fortalecer la producción cinematográfica en todo el país mediante la presentación de proyectos de largometrajes de ficción y documental en etapa de desarrollo, a cargo de equipos integrados por productor, director y guionista.

Según el anexo de la resolución, el objetivo es “profesionalizar las áreas de dirección, producción y guion en las seis regiones del país” y fomentar contenidos con identidad federal a través de tutorías personalizadas y capacitaciones especializadas .

Convocatoria y requisitos

El llamado estará abierto desde el 5 de mayo hasta el 18 de junio de 2026 y las presentaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma INCAA en Línea.

Podrán participar proyectos de primeras o segundas obras, que deberán cumplir con requisitos formales y legales, incluyendo la inscripción en el registro audiovisual y la acreditación de residencia en la región correspondiente.

INCAA

El programa contempla la participación de equipos de todo el país, divididos en seis regiones: Metropolitana, Centro Norte, Patagonia, NOA, NEA y Cuyo.

El proceso prevé una preselección de 42 proyectos -24 de ficción y 18 documentales- que accederán a instancias de formación durante 2027. Luego, un jurado elegirá a 12 proyectos ganadores, uno de ficción y uno documental por cada región.

Los criterios de evaluación incluirán originalidad, viabilidad, potencial comercial e impacto cultural, con especial énfasis en la representación de las identidades regionales .

Durante el laboratorio, los equipos seleccionados deberán participar en tres instancias obligatorias de tutorías, además de capacitaciones técnicas, seminarios y un pitch final que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires.

Premios y beneficios

Los proyectos ganadores recibirán un incentivo económico para su desarrollo: US$3.400 para ficción y US$2.500 para documental, que serán abonados en pesos al tipo de cambio vigente .

Además, obtendrán el derecho a presentar sus iniciativas en futuras convocatorias del INCAA sin necesidad de acreditar antecedentes profesionales, durante un plazo de dos años.

cine argentino

La resolución establece que la participación en el programa implica la aceptación de todas las condiciones y que los proyectos seleccionados no podrán presentarse a otras convocatorias del organismo hasta finalizar el proceso.