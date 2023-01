Sergio Massa recibe a la Mesa de Enlace (foco en sequía y asistencia a productores)

Según indicaron fuentes oficiales: "Será una reunión integral para abordar desde todos los costados el tema de la sequía".

Lo cierto es que Massa ya había anticipado que comenzará a implementar un plan integran que buscará mitigar, con el mayor alcance posible, los efectos de la sequía. Es que preocupa la situación económica de los pequeños y medianos productores que perderán prácticamente la totalidad de su cosecha de soja y maíz, en un contexto en el que debieron afrontar el pago de insumos y de alquileres. En algunos departamentos de la zona núcleo la situación es desesperante y las pérdidas para el productor, en el cultivo de maíz en campo alquilado alcanza hasta los u$s1.500 por hectárea sembrada.

Si bien no trascendió de manera oficial, por estas horas se especula que el equipo económico pondrá en marcha no solo aportes no reintegrables sino también créditos blandos orientados específicamente a los pequeños y medianos productores no solo agrícolas sino también ganaderos y de las economías regionales.

Lamentablemente, por el momento, no se espera una mejora climática que pueda calmar el escenario de sequía ya que las lluvias pronosticadas para febrero llegarían recién en marzo y eso es un gran problema para la producción y para el ingreso de divisas de 2023.

Por lo pronto, las primeras proyecciones tanto de la Bolsa de Comercio de Rosario como de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, adelantan que las cosechas de soja y maíz caerían por debajo de las 40 millones de toneladas, algo inédito en medio de la campaña más seca de los últimos 60 años, según explican los climatólogos.

En tanto, las exportaciones, teniendo en cuenta solo los complejos granarios, caerían entre u$s7.000 y u$s15.000 millones durante este año. Por otra parte, casi el 50% del rodeo vacuno nacional, alrededor de 26 millones de cabezas, está afectado por la sequía. Eso en lo inmediato está generando mayor disponibilidad de carne en el mercado interno –y precios congelados- pero lo cierto es que el escenario será complejo de cara al segundo semestre cuando se esperan que el ganado en pie suba de valor hasta un 100%.

En definitiva, son horas de definiciones y en medio del complicado contexto de sequía, el Gobierno busca acercarse a todos los actores del campo, incluida la Mesa de Enlace, para encontrar en el diálogo y el trabajo conjunto mecanismos de asistencia y fomento para los sectores más golpeados.