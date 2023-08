Milei, el Wall Street Journal y la "revuelta" de la clase media: Goldman y las "leonomics"

El cuadro macroeconómico es conocido. La descripción del cuadro, también. El WSJ habla del derrumbe del “socialismo peronista” a manos de la realidad económica, en una historia que también incluye, paradoja mediante, al ex presidente Mauricio Macri y su partido de “centro-derecha” que se cobija bajo la simpática sigla de TFC, es decir, Together for Change .

Por supuesto, el dato a tener en cuenta es que, para el WSJ, el Gobierno y la oposición parecen estar perdiendo la posibilidad de habitar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre a manos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fogoneado por la “revuelta de la clase media”. La ecuación que se describe no es original: “nada peor para la clase media que la inflación, ya que inhibe y aleja la prosperidad”. Para el WSJ, esta es la explicación del nacimiento y apogeo de Javier Milei, “an outsider promising to close the central bank and replace the peso with the dollar”.