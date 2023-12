Milei le cerró la puerta a los BRICS, pero abrió una ventana a la OCDE: cómo impacta en la relación con China y Brasil

La canciller Diana Mondino confirmó que el gobierno entrante "no ve suficientes beneficios en unirnos al BRICS", bloque económico del que forma parte China y Brasil, los dos principales socios comerciales de nuestro país. Lula da Silva confirmó este martes que no se presentará en la asunción del presidente y la relación con el gigante oriental quedó tensa y el swap ¿suspendido?

El gobierno entrante de Javier Milei ya confirmó que no ingresará al bloque geopolítico y económico de los BRICS , del que participan los dos principales socios comerciales de la Argentina: Brasil y China . El anuncio lo realizó la canciller Diana Mondino , quien confirmó que la administración de La Libertad Avanza no prevé ingresar a los BRICS, pero que tiene una invitación para unirse a la OCDE .

A pesar de la invitación para unirse al grupo BRICS , el país no considera prioritario formar parte de esta asociación de naciones en desarrollo. "La invitación está sobre la mesa, pero no hay prisa por tomar una decisión. En este momento, no vemos suficientes beneficios en unirnos al BRICS ", afirmó Mondino en diálogo con Reuters.

"La relación con China por no ingresar a los BRICS no va a cambiar mucho. De hecho, hoy Argentina no está en el bloque y tiene una relación intensa en lo comercial", afirmó el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo a Ámbito. Además, resaltó que el ingreso a los BRICS no le facilita el comercio a nuestro país con el gigante asiático, la relación comercial seguiría más o menos igual.