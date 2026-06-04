Sabino Vaca Narvaja, exembajador en China: "Está cambiando el epicentro económico y el futuro está en los BRICS"

El actual presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires aseguró que el epicentro económico mundial está volviendo a ser China. Las relaciones con América Latina y con los Estados Unidos.

El exembajador de Argentina en China y presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires, Sabino Vaca Narvaja , afirmó que en la actualidad el mundo asiste a una "reemergencia" del poder económico de China a nivel internacional y eso representa una oportunidad para los países de América Latina y África .

"Se está reconfigurando el mundo y lo que está cambiando es el epicentro económico", afirmó. Para Vaca Narvaja, el actual crecimiento de China debe entenderse como parte de un proceso histórico de largo plazo. “ Si uno analiza la historia, hace 18 siglos que el centro económico mundial pasó por Asia . China representó durante esos 18 siglos casi el 20% de la economía mundial y llegó a representar el 30%. Hoy, con este gran desarrollo, representa alrededor del 18% ”, desarrolló.

En ese sentido, destacó: “Estamos asistiendo a una reemergencia de ese poder económico. Se está reconfigurando el mundo, cambiando el epicentro económico. Cuando cambia el epicentro económico, aparecen los países que manejan la hegemonía queriendo poner condiciones o trabas a esa reestructuración ”, planteó, en una referencia indirecta a EEUU, sobre todo bajo la gestión de Donald Trump .

Las declaraciones fueron realizadas durante el panel titulado “Armonía y cooperación en tiempos de turbulencias” , en el marco de “La fuerza de las ideas” , un programa especial de debates y conferencias producido por CGTN.

El especialista destacó también el papel estratégico de América Latina en el nuevo escenario global debido a su disponibilidad de recursos naturales y energéticos. “Al final, los países desarrollados dependen mucho de nosotros por los alimentos y la energía. Es hora de discutir la posición en el mundo que tenemos por nuestras capacidades, fortalezas y recursos ”, expresó.

Consideró que ya está en marcha la reconfiguración hacia un orden internacional más multipolar. “Estamos en un momento de transición donde hay países que proponen otra arquitectura. Incluso están hablando de comerciar en sus propias monedas, porque para Latinoamérica el primer socio comercial pasó a ser China”, afirmó.

En este sentido, hizo énfasis en peso cada vez mayor de los BRICS, el bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que actualmente también incluye a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. "Representan a la mayoría de la economía mundial. Han pasado al G7 en términos de peso relativo económico. Con lo cual me parece que el futuro está por ahí”, concluyó.

El crecimiento de China, el peso en la región y su relación con EEUU

China es el país con mayor cantidad de exportaciones a nivel mundial y es, además, el principal socio comercial en más de 60 países, el doble que en EEUU. En Sudamérica eso es particularmente relevante, ya que China es el socio comercial de mayor peso en prácticamente todos los países de la región, incluidos países gobernados por fuerzas políticas más alineadas con Donald Trump, como es el caso de Argentina.

Según datos del INDEC, las exportaciones a China en lo que va de 2026 totalizaron el 12,6% del total exportado, siendo el principal destino de los productos argentinos. De manera similar, las importaciones provenientes de China lideraron el ranking, con 23,7% en ese mismo periodo de tiempo. Con un intercambio de u$s7.764 millones en el acumulado entre enero y abril, el saldo positivo para Argentina es de u$s1.690 millones.

Bajo el propio gobierno de Trump —a pesar de la guerra comercial que mantiene con Beijing— EEUU sigue teniendo a China como uno de los principales socios comerciales. Representa el segundo origen de sus importaciones —con aproximadamente 9% del total— y solo por detrás de México. A nivel exportaciones, en 2025 China fue el destino de casi el 7% de los productos norteamericanos, solo superado por Canadá y México.