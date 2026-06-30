Ministros y bancos centrales del Mercosur analizan los shocks externos y el acuerdo pendiente con la UE

El bloque presentó un informe sobre el impacto de los choques petroleros en las economías de la región a través de los canales cambiario e inflacionario. La distribución de cuotas de exportación del acuerdo con la UE sigue sin definirse.

El Grupo de Monitoreo Macroeconómico del bloque analizó la apreciación de monedas locales frente al dólar y el efecto de los precios de combustibles y fertilizantes.

El Grupo de Monitoreo Macroeconómico del Mercosur, conformado por los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales del bloque, analizó este lunes la coyuntura económica regional, signada por la apreciación de las monedas locales frente al dólar y el impacto de los precios internacionales de combustibles y fertilizantes.

El ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Oscar Lovera, quien presidió la reunión, detalló que este espacio reúne a los cuatro países fundadores del Mercosur, además de Bolivia, que participa como miembro en proceso de incorporación plena.

Lovera indicó que "es un espacio de discusión técnica donde cada país expone cómo está su economía y cómo estamos enfrentando el escenario externo, especialmente con el comportamiento de los precios de los derivados del combustible y de los fertilizantes”.

El ministro paraguayo afirmó que el encuentro también sirve para intercambiar experiencias y coordinar acciones conjuntas en materia económica y macroeconómica dentro del bloque. Sobre el comportamiento del dólar, Lovera sostuvo que la apreciación de las monedas locales fue un fenómeno generalizado en Sudamérica.

Además, Lovera explicó que Argentina y Uruguay también registraron una apreciación de sus monedas, mientras que Paraguay se encuentra en niveles similares a Brasil, con una valorización cercana al 20% frente al dólar.

La Tribuna

El análisis de los shocks externos

Durante el encuentro se presentó el estudio "Impacto de choques macroeconómicos externos en los países del Mercosur", elaborado por el propio Grupo de Monitoreo Macroeconómico del Mercosur, que analiza los principales shocks externos que podrían afectar a las economías del bloque en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

El trabajo profundiza el análisis iniciado por la Presidencia Pro Tempore Brasileña en 2025, combinando una evaluación cualitativa de riesgos externos con una estimación cuantitativa de sus posibles efectos macroeconómicos, particularmente los asociados a los shocks de oferta en el mercado internacional del petróleo, mediante la metodología de Proyecciones Locales (Local Projections).

Los resultados sugieren que los shocks de oferta petrolera afectan a las economías del Mercosur, principalmente, a través de los canales cambiario e inflacionario.

Unión Europea

A su vez, en cuanto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el ministro paraguayo Lovera aclaró que todavía no existe una definición sobre la distribución de las cuotas de exportación, por lo que la discusión sigue abierta.

Además, Lovera indicó que el tema sigue siendo analizado por los negociadores de Cancillería y que volverá a ser abordado durante las reuniones de cancilleres del bloque. “Todavía no hemos cerrado el concepto de distribución de cuotas”, afirmó.