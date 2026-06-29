Javier Milei resigna participar en la cumbre del Mercosur para ordenar los conflictos internos

El Presidente se bajó del viaje a Paraguay y se quedará en el país "trabajando en temas de gestión" y preparando la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Evita chispazos con Brasil en el bloque regional.

Javier Milei no viajará a Paraguay y será baja en la cumbre del Mercosur , tal como anticipó Ámbito . En vez de eso, se quedará en el país trabajando en "temas de gestión" y preparando la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Su lugar en el encuentro lo ocupará el canciller Pablo Quirno.

El Gobierno viene de pasar un fin de semana agitado. El sábado se oficializó la renuncia de Manuel Adorni , tras largo tiempo de desgaste. Un día después, el Presidente anunció que el reemplazante de Adorni será Santilli, quien se reunió en la Quinta de Olivos con el mandatario y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Así las cosas, el titular del Ejecutivo decidió no asistir al encuentro que el bloque regional realizará este martes en Paraguay, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela, y con una agenda marcado por las diferencias ideológicas.

Desde la Casa Rosada indicaron qu e "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes".

Por estas horas, precisamente está en la Argentina Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a disputarle la presidencia de Lula. El dirigente fue recibido por Milei.

La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.

El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.

JAVIER MILEI FLAVIO BOLSONARO Javier Milei profundiza su vínculo con los Bolsonaro y tensa la relación con Lula Da Silva. Presidencia

El encuentro del Mercosur estará marcado por la asunción de Uruguay como presidente pro témpore del espacio, con una agenda que estará centrada en la efectiva aplicación del acuerdo con la Unión Europea (UE), pero también en otros ejes como una mayor apertura con Asia y el eventual ingreso de otros países al bloque regional.

En el marco de la cumbre que comienza este lunes con la reunión de cancilleres, donde participará el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y proseguirá el martes con la presencia del presidente Yamandú Orsi, una de las discusiones centrales estará puesta en el reparto de cuotas del acuerdo Mercosur-UE, con negociaciones que avanzan luego de algunos “tironeos” en el inicio de las charlas.

Javier Milei, por su parte, atenderá los quehaceres domésticos e intentará reordenar el frente interno tras el dilatado portazo de Manuel Adorni. Este martes, Diego Santilli asumirá la Jefatura de Gabinete este martes a las 17:30, siendo el cuarto dirigente en ocupar el cargo en la era libertaria.

Nicolás Posse, Guillermos Francos y Adorni fueron sus antecesores en el puesto. Con su designación, el mandatario hace una apuesta a la política tradicional, en búsqueda de contener a sus habituales aliados y a los caciques dialoguistas, de quienes necesita para apuntalar su agenda reformista en el Congreso.