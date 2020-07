Buscan dotar a las mipymes argentinas con un nuevo y más simple método de descuento de facturas en una hora de charla online

“Desde momento cero, allá por el año 2008, cuando nacía la ley de Factura Electrónica, supimos que iba a llegar el giro financiero del asunto, tal como sucedió en otros países y que el impacto iba a ser enorme”, menciona Bruno, su CEO. “Desarrollamos antes que nadie, lo pusimos en marcha, comprobamos durante un año la robustez del producto y no paramos de crecer. Ahora las proporciones del impacto que un instrumento como éste tiene sobre nuestra economía se multiplicaron varias veces debido a la crisis, no tan solo que arrastrábamos, sino que se profundiza a niveles impensados como consecuencia del coronavirus. Es por esto que decidimos abrir la herramienta para el libre acceso, y tratar de resumir en 1 hora de charla online lo que podría tomarnos 5 o 6 años de propagación de la herramienta de manera orgánica y mostrar cómo todo el mundo puede operar una Factura de Crédito de forma mucho más simple de lo establecido hasta el momento”. Como valor agregado de la charla, permitirán que todas las MiPyMe que asistan al evento queden en contacto para fomentar el networking y comercio directo entre ellas.

Por su lado, Gabriel Cosentino, a cargo del Desarrollo de Negocios Financieros confiesa: “Es un instrumento que toda mipyme debe disponer y tener en su portafolio de soluciones financieras, al margen del banco. Hoy muy pocas organizaciones financieras tienen desarrollados sus sistemas para poder operar este tipo de instrumentos y menos con la simpleza que nosotros logramos Alguien que opera con INVOITOIN, no necesita ningún requisito en cuanto a capacidad crediticia, niveles de facturación, scoring financiero, etc. Sólo necesita emitir Facturas de Crédito y tener una cuenta online. Todo lo referido a tecnicismos, conocimientos de mercados, cuentas comitentes, etc. quedó resumido a una simple cuenta online de muy simple uso. No se necesita ser experto en nada. Esto es lo que convierte a la Factura de Crédito en un instrumento robusto en plena crisis. Miles de pymes o monotributistas que hoy no califican para un banco, tienen a mano a INVOITION y sus Facturas de Crédito”.

“Está todo dado. Tenemos cientos de Financiadores participantes dentro de la plataforma dispuestos a financiar el sistema productivo, tal como lo establece la Ley. Ahora queremos llevar todo ese volumen financiero a las pymes. Todas las pymes”, agrega.

Sebastián Saralegui, a cargo de Marketing clarifica el motivo que los lleva a intentar una hazaña de tal magnitud: “El monto acumulado financiable hoy en Argentina a través de la Factura de Crédito, en base a lo que podemos proyectar del 2019, dado que no hay número oficiales proporcionados por la nueva gestión de gobierno, rondó los 250.000 millones de pesos. Se estima que unas 200.000 mipyme podrían estar financiándose con este instrumento, pero un 95% de ellas no lo sabe, dado que no pudo asimilar la complejidad de la operatoria tal como se planteaba en un principio y no dispone de una herramienta acorde. Esto cambió, hoy la operatoria es simple y puede revertir el escenario de muchas organizaciones en crisis. Inclusive, muchas de las grandes empresas, por una problemática normativa asociada al Factoring Tradicional en papeles, y la complejidad de gestión del e-cheq, está promoviendo en sus canales la adopción de la Factura de Crédito. Queremos que todas las pymes y monotributistas de Argentina estén listos para esto. Podemos hacerlo en 1 hora de charla si invierten su tiempo”.

Matías Anzorena, a cargo de la Tecnología, agrega: “Hemos visto cómo un programa de crédito puede ser muy difícil de implementar por una organización que depende de una serie de reglamentos, como los bancos. Llegar a sólo un 25% de las Pymes del país les tomó un buen tiempo. Una plataforma como la nuestra que sólo requiere de crear una cuanta online y configurarla por cuenta propia de manera muy simple, tiene la capacidad de llegar a miles de contribuyentes, al margen de su actividad y calificación crediticia, en muy poco tiempo. Es la filosofía de nuestro producto: llegar rápido y lejos, finaliza”.

La cita será el miércoles 14 de Julio a las 11 de la mañana. Las mipymes interesadas deberán registrarse en esta página: hacé clik acá e inscribite. Una vez finalizada la charla, compartiremos la base de datos de todas las mipymes presentes que así lo decidan, como una manera de fomentar el comercio directo y sin intermediarios en una época en donde, el financiamiento es clave, pero también es importantísimo ampliar el espectro de las ventas.