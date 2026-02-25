Monotributo: ARCA ya controla los movimientos en billeteras virtuales y define exclusiones + Seguir en









Hay preocupación entre los contribuyentes por la dificultad para diferenciar las operaciones ligadas a la actividad laboral y las operaciones personales.

El control de ARCA ahora incluye billeteras virtuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio basado en los movimientos en billeteras virtuales detectados durante 2024 y 2025. En ese sentido, los monotributistas están recibiendo notificaciones en su domicilio fiscal electrónico.

El organismo fiscal lleva a cabo entonces un cruce de datos para verificar si las categorías declaradas coincidían con los ingresos registrados en cuentas electrónicas. Bajo este método se suma todos los depósitos en billeteras virtuales, los compara con la facturación, y está recategorizando y excluyendo en el Monotributo.

ARCA avisó a los monotributistas que debían recategorizarse hasta el pasado jueves 5 de febrero, en el proceso habitual que prevé dos actualizaciones al año. En esa línea, la campaña de control implicó incluir en el sitio Nuestra Parte de cada monotributista la cifra de depósitos en billeteras virtuales que tenía individualizados ARCA.

En ese sentido, la notificación establece que, si el contribuyente no interpone un recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, el cambio de categoría queda confirmado y no admite modificaciones. Este trámite se realiza exclusivamente a través del sistema de “Presentaciones Digitales”, donde el usuario debe adjuntar la documentación correspondiente.

Sin embargo, este sistema no discierne entre actividad laboral o comercial y transacciones de índole personal, lo cual genera preocupación ya que pueden haber recategorizaciones que no responden a un monto real.

MOREO, el sistema que usa ARCA para el control de datos ARCA utiliza un sistema informático llamado MOREO (Monotributo - Recategorización de Oficio), que utiliza para cruzar datos y cambiar a los contribuyentes de categoría automáticamente en caso de detectar ingresos o gastos que superen los límites de sus categorías actuales. En esa línea, las billeteras virtuales están obligadas a informar mensualmente a ARCA los movimientos de sus usuarios. El sistema MOREO toma esa información para: Sumar todas tus billeteras : si tenés dinero en tres aplicaciones distintas, el sistema las consolida por tu CUIT.

: si tenés dinero en tres aplicaciones distintas, el sistema las consolida por tu CUIT. Cruzar con tus facturas: compara el total de dinero que entró a tus cuentas ("Monto detectado") contra lo que vos facturaste en ese mismo periodo.

compara el total de dinero que entró a tus cuentas ("Monto detectado") contra lo que vos facturaste en ese mismo periodo. Detectar el desvío: si los ingresos en tus billeteras son mucho mayores a tu facturación de Monotributo, el sistema asume que son ventas no declaradas y te sube" de categoría de oficio. A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al "sujeto" de forma integral.