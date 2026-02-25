ARCA amplía la factura electrónica: quiénes deberán emitir comprobantes desde julio de 2026 + Seguir en









La agencia extendió el régimen de factura electrónica para incluir a profesionales y directivos a partir del 1° de julio de 2026.

ARCA amplía la obligación de emitir factura electrónica para nuevos sujetos y operaciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una ampliación del régimen de factura electrónica, que entrará en vigencia el 1° de julio de 2026 para ciertos grupos de profesionales, directivos societarios y operaciones económicas específicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta modificación fue formalizada en la Resolución General 5824/2026, que redefine el alcance de los comprobantes digitales y busca integrar de manera más completa los ingresos en las bases de datos fiscales, para mejorar el control y los cruces automáticos con los impuestos aplicables.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Qué cambios introduce la nueva obligación de factura electrónica Con la resolución publicada, ARCA extiende la exigencia de emitir factura electrónica a sujetos, que hasta ahora no estaban incluidos de forma obligatoria. Entre las principales novedades se encuentran:

La obligación se aplica desde el 1° de julio de 2026 para operaciones percibidas, a partir de esa fecha.

Los comprobantes deberán generarse incluso en casos de baja frecuencia operativa del contribuyente, es decir, aunque no exista actividad recurrente.

Se exige la identificación del receptor del comprobante para operaciones de montos elevados, lo que mejora la trazabilidad de las transacciones. Este cambio forma parte de un proceso más amplio de adaptación normativa en materia tributaria, que busca modernizar los sistemas de información y facilitar los cruces de datos con los impuestos nacionales como el IVA y Ganancias.

A quienes alcanza y cómo prepararse Según la normativa de ARCA, los nuevos sujetos obligados a emitir factura electrónica incluyen:

Directores de sociedades , como Sociedades Anónimas (SA).

Socios gerentes de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) .

Profesionales vinculados a expedientes judiciales, incluidos abogados, peritos y auxiliares que facturen honorarios directamente. Además, la resolución establece que en operaciones superiores a $10 millones pesos será obligatorio detallar los datos del consumidor final en los comprobantes electrónicos, eliminando la posibilidad de facturación anónima en esos casos. Para cumplir con esta nueva obligación desde julio de 2026, los contribuyentes alcanzados deberían: Actualizar su sistema de facturación electrónica o contratar uno homologado.

Validar la obtención de un punto de venta electrónico ante ARCA.

Capacitar al personal administrativo en la generación correcta de los comprobantes.

Planificar la transición antes del 1° de julio de 2026 para evitar sanciones. Estos cambios profundizan la fiscalización electrónica y obligan a ampliar la trazabilidad de los ingresos, en línea con un esquema tributario más automatizado y transparente.

Temas ARCA