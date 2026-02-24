Cometer estos errores con el monotributo despiertan las alertas de ARCA y posibles multas + Seguir en









La actualización de parámetros del régimen simplificado para 2026 elevó el nivel de control fiscal.

Revisar movimientos y parámetros reduce riesgos financieros y administrativos, además de preservar los beneficios del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó nuevos sistemas automáticos de cruce de información que comparan facturación, consumos, movimientos bancarios y datos declarados. Esta situación incrementa el riesgo de recategorizaciones y sanciones económicas ante inconsistencias. El monitoreo alcanza tanto a monotributistas con actividad constante, como a quienes mantienen ingresos esporádicos.

El esquema actual prioriza la detección temprana de desvíos. Una alerta no implica de inmediato una sanción, pero sí puede derivar en requerimientos formales, ajustes retroactivos y pérdida de beneficios del régimen. El sistema de alertas de ARCA tiene en cuenta información bancaria, billeteras virtuales y registros de consumo.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos 7 errores comunes del Monotributo que alertan a ARCA ARCA consolida todos los flujos asociados al CUIT, sin distinguir origen ni frecuencia, estos son los siguientes puntos a tener en cuenta:

Superar los topes de ingresos Cuando el total anual excede el límite permitido, el sistema presume una categoría incorrecta y puede ordenar una recategorización de oficio con efecto retroactivo. Gastos con tarjeta incompatibles ARCA analiza supermercados, viajes y compras online. Un nivel de consumo elevado frente a ingresos bajos activa controles adicionales. Transferencias sin respaldo Depósitos elevados sin documentación válida requieren justificar origen con contratos, préstamos o facturación. Parámetros físicos olvidados El organismo también revisa energía eléctrica, alquileres y precios unitarios, que deben respetar los límites vigentes. Credencial sin actualizar Operar con escalas antiguas implica pagos incorrectos y diferencias acumuladas que luego se reclaman. Errores en el Monotributo Unificado En provincias adheridas, la falta de discriminación entre componente nacional y provincial genera inconsistencias. Notificaciones ignoradas El Domicilio Fiscal Electrónico es clave. No responder avisos agrava situaciones que podrían regularizarse rápido. monotributo Categorías vigentes del monotributo Las escalas 2026 fijan topes anuales y montos mensuales, que determinan la permanencia en el régimen. Conocer estos valores evita exclusiones y ajustes posteriores. Los importes se actualizan por normativa y deben reflejarse en la credencial fiscal.

Los nuevos límites de ingresos brutos anuales por categoría:

Categoría A: Hasta $10.277.988,13

Categoría B: Hasta $15.058.447,71

Categoría C: Hasta $21.113.696,52

Categoría D: Hasta $26.212.853,42

Categoría E: Hasta $30.833.964,37

Categoría F: Hasta $38.642.048,36

Categoría G: Hasta $46.211.109,37

Categoría H: Hasta $70.113.407,33

Categoría I: Hasta $78.479.211,62

Categoría J: Hasta $89.872.640,30

Categoría K: Hasta $108.357.084,05 Las cuotas mensuales para febrero de 2026: Categoría A: $4.780,46 (servicios y ventas)

$4.780,46 (servicios y ventas) Categoría B : $9.082,88 (servicios y ventas)

Categoría C : $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)

Categoría D : $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)

Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)

Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)

Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)

Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)

Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)

Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)

Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas)

