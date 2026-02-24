SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de febrero 2026 - 06:00

Cometer estos errores con el monotributo despiertan las alertas de ARCA y posibles multas

La actualización de parámetros del régimen simplificado para 2026 elevó el nivel de control fiscal.

Revisar movimientos y parámetros reduce riesgos financieros y administrativos, además de preservar los beneficios del régimen simplificado.

Revisar movimientos y parámetros reduce riesgos financieros y administrativos, además de preservar los beneficios del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó nuevos sistemas automáticos de cruce de información que comparan facturación, consumos, movimientos bancarios y datos declarados. Esta situación incrementa el riesgo de recategorizaciones y sanciones económicas ante inconsistencias. El monitoreo alcanza tanto a monotributistas con actividad constante, como a quienes mantienen ingresos esporádicos.

El esquema actual prioriza la detección temprana de desvíos. Una alerta no implica de inmediato una sanción, pero sí puede derivar en requerimientos formales, ajustes retroactivos y pérdida de beneficios del régimen. El sistema de alertas de ARCA tiene en cuenta información bancaria, billeteras virtuales y registros de consumo.

Informate más
impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip

7 errores comunes del Monotributo que alertan a ARCA

ARCA consolida todos los flujos asociados al CUIT, sin distinguir origen ni frecuencia, estos son los siguientes puntos a tener en cuenta:

Superar los topes de ingresos

  • Cuando el total anual excede el límite permitido, el sistema presume una categoría incorrecta y puede ordenar una recategorización de oficio con efecto retroactivo.

Gastos con tarjeta incompatibles

  • ARCA analiza supermercados, viajes y compras online. Un nivel de consumo elevado frente a ingresos bajos activa controles adicionales.

Transferencias sin respaldo

  • Depósitos elevados sin documentación válida requieren justificar origen con contratos, préstamos o facturación.

Parámetros físicos olvidados

  • El organismo también revisa energía eléctrica, alquileres y precios unitarios, que deben respetar los límites vigentes.

Credencial sin actualizar

  • Operar con escalas antiguas implica pagos incorrectos y diferencias acumuladas que luego se reclaman.

Errores en el Monotributo Unificado

  • En provincias adheridas, la falta de discriminación entre componente nacional y provincial genera inconsistencias.

Notificaciones ignoradas

  • El Domicilio Fiscal Electrónico es clave. No responder avisos agrava situaciones que podrían regularizarse rápido.
monotributo

Categorías vigentes del monotributo

Las escalas 2026 fijan topes anuales y montos mensuales, que determinan la permanencia en el régimen. Conocer estos valores evita exclusiones y ajustes posteriores. Los importes se actualizan por normativa y deben reflejarse en la credencial fiscal.

Los nuevos límites de ingresos brutos anuales por categoría:

  • Categoría A: Hasta $10.277.988,13

  • Categoría B: Hasta $15.058.447,71

  • Categoría C: Hasta $21.113.696,52

  • Categoría D: Hasta $26.212.853,42

  • Categoría E: Hasta $30.833.964,37

  • Categoría F: Hasta $38.642.048,36

  • Categoría G: Hasta $46.211.109,37

  • Categoría H: Hasta $70.113.407,33

  • Categoría I: Hasta $78.479.211,62

  • Categoría J: Hasta $89.872.640,30

  • Categoría K: Hasta $108.357.084,05

Las cuotas mensuales para febrero de 2026:

  • Categoría A: $4.780,46 (servicios y ventas)

  • Categoría B: $9.082,88 (servicios y ventas)

  • Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)

  • Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)

  • Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)

  • Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)

  • Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)

  • Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)

  • Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)

  • Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)

  • Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias