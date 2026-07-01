Moody's destacó a la Argentina como un caso de recuperación crediticia en la región

A nivel regional, América Latina mantiene una perspectiva estable, impulsada por la recuperación de algunos países que avanzaron con reformas, aunque continúa condicionada por un crecimiento moderado, elevados costos de financiamiento y desafíos fiscales.

La agencia calificadora Moody's sostuvo que la A rgentina se convirtió en uno de los principales casos de recuperación crediticia de América Latina gracias al avance de las reformas económicas y fiscales , aunque advirtió que el país mantiene una calificación de alto riesgo y todavía enfrenta restricciones de liquidez y debilidades institucionales.

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"América Latina presenta algunos de los ejemplos más claros de recuperación crediticia impulsada por reformas entre soberanos con bajas calificaciones. La mejora en la credibilidad de las reformas y las operaciones de alivio de deuda han restablecido la sostenibilidad fiscal y han ayudado a recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales para países como Argentina, Bolivia, Ecuador y El Salvador ", sostuvo Moody's en el informe "Soberanos – América Latina y el Caribe: Perspectiva estable en un contexto de avances fiscales desiguales, transiciones electorales y cambios geopolíticos" .

En ese mismo apartado agregó que "la calidad crediticia de Jamaica, Barbados, Argentina y El Salvador supera o iguala los niveles previos a la pandemia" , aunque aclaró que en otros países de la región ese proceso aún no terminó.

Según la calificadora, América Latina mantiene una perspectiva estable, impulsada por la recuperación de algunos países que avanzaron con reformas, aunque continúa condicionada por un crecimiento moderado, elevados costos de financiamiento y desafíos fiscales .

Moody's también destacó el cambio estructural que atraviesa la Argentina en materia energética . Al analizar el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los países latinoamericanos, señaló que "Argentina se orienta cada vez más hacia las exportaciones de energía, lo que refuerza la condición de la región como exportadora neta" , ya que Brasil, Colombia y, en menor medida, Ecuador son exportadores de petróleo.

Moody's destacó el cambio estructural que atraviesa la Argentina en materia energética.

Para la calificadora, ese proceso fortalece el perfil externo del país en un contexto de precios internacionales del petróleo elevados para la región, que ya registró un superávit energético en 2025.

A ello sumó el aporte del sector agropecuario. El documento destacó que la región obtiene mejores términos de intercambio gracias a las cotizaciones del cobre, el litio, el oro y los productos agrícolas, ubicando a la Argentina junto con Brasil y Uruguay entre los principales exportadores de productos agropecuarios y proteínas.

Las advertencias de Moody's

Pese al tono favorable respecto de la evolución reciente, la agencia remarcó que la Argentina continúa exhibiendo una calificación soberana de Caa1 con perspectiva estable, una categoría que refleja un elevado nivel de riesgo crediticio.

En ese sentido, advirtió que "las restricciones de liquidez, los ajustes macroeconómicos en curso y las debilidades institucionales contrarrestan parte del beneficio crediticio derivado" del mayor ingreso de divisas por las exportaciones energéticas.

El informe también diferencia la situación argentina de la de otras economías de mayor tamaño de la región. Mientras países como Brasil, México y Colombia todavía necesitan profundizar la consolidación fiscal para estabilizar sus niveles de deuda, Moody's considera que la Argentina forma parte del grupo de soberanos donde las reformas ya comenzaron a mejorar la sostenibilidad fiscal y facilitaron la recuperación del acceso al financiamiento internacional.

Perspectiva regional

En términos generales, Moody's prevé que América Latina crecerá un 2,5% durante 2026 y un 3% en 2027, cifras que permanecerán por debajo del promedio de los mercados emergentes.

La agencia atribuyó esa desaceleración a limitaciones estructurales vinculadas con la inversión y la productividad, aunque señaló que la región mantiene ventajas derivadas de su condición de exportadora de materias primas y del desarrollo de sectores estratégicos como la energía y la minería.