Mundial 2026: economista de Wall Street pronostica la revancha de Qatar 2022

La mayoría de los bancos de inversión internacionales han realizado sus pronósticos sobre modelos tradicionales. Pero un economista, especializado en pronósticos, nutrió los modelos no solo con inteligencia artificial sino con otras variables que potencian las probabilidades de los escenarios futuros. Según este estudio, la final del Mundial FIFA 2026 será un déjà vu de Qatar 2022.

En la simulación, en el cuadro final aparecen cuatro conocidos: Francia, España, Inglaterra y Argentina, siendo el conjunto galo el que más a menudo se alza con el trofeo.

Al igual que las economías, los Mundiales FIFA premian los fundamentos sólidos a largo plazo, pero la dependencia de la trayectoria, los efectos de la confianza y los imprevistos suelen determinar el desenlace. El fútbol sigue siendo notoriamente difícil de predecir porque los resultados están condicionados por fuerzas que a los economistas les cuesta modelar con precisión: la emoción, el impulso, la adaptación táctica y la aleatoriedad de 90 minutos. Una sola lesión, una decisión arbitral o una tanda de penales pueden alterar la trayectoria de todo un torneo de maneras que ningún marco estadístico puede captar por completo. Sin embargo, “esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que el torneo sea tan atractivo para un economista (pronosticador)”, señala Gregory Daco , economista jefe de EY-Parthenon quien se ocupó de proyectar los posibles escenarios de la Copa FIFA 2026 y llegó a la conclusión que lo más probable era, precisamente, la revancha del Mundial 2022 de Qatar.

Este economista belga-estadounidense, especialista, entre otras cosas, en hacer pronósticos, también se ocupó de evaluar los impactos económicos, pero en esta oportunidad solo veremos los escenarios deportivos, quien destaca que, en el terreno de juego, el panorama es inherentemente probabilístico, no determinista. “Las plantillas amplias, la estabilidad institucional y el rendimiento reciente mejoran considerablemente las posibilidades de éxito de un equipo, pero rara vez garantizan los resultados” , advierte.

Por ende, explica, que el marco de predicción combina la estimación de la fuerza del equipo, la calibración del mercado de apuestas y la simulación a nivel de partido para generar probabilidades internamente consistentes en todo el panorama del torneo, en lugar de una única predicción determinista. “Los resultados de los partidos se estiman utilizando un marco de probabilidad de goles calibrado en función de la calidad del ataque, la solidez defensiva, la performance reciente, la profundidad de la plantilla, la disponibilidad de los jugadores y las expectativas implícitas del mercado. Posteriormente, el torneo se simula 100.000 veces utilizando el formato oficial de la FIFA".

Daco resume el cuadro final con cuatro conocidos: Francia, España, Inglaterra y Argentina aparecen con mayor frecuencia en las últimas etapas de las simulaciones, siendo Francia la que más a menudo se alza con el trofeo tras una ajustada victoria por 2-1 sobre Argentina en la final. Aunque, Daco reconoce que su intuición es que el campeón será España, también venciendo a la albiceleste de Lionel Messi.

A nivel individual, Kylian Mbappé se perfila como el principal candidato a la Bota de Oro según el modelo , dada la progresión prevista de Francia, el volumen de disparos esperado y su rol como lanzador de penales. Harry Kane y Erling Haaland siguen siendo rivales cercanos. Mientras que “Messi y Cristiano Ronaldo se sitúan algo fuera de las proyecciones centrales de anotación, pero pocos jugadores en la historia del fútbol han contribuido tanto a distorsionar las distribuciones de probabilidad cuando los torneos se vuelven intensos y emocionalmente exigentes” , sostiene. Vale señalar que las predicciones a nivel individual dependen de los minutos esperados, el rol táctico y el avance previsto del equipo. Por eso, las probabilidades de ganar la Bota de Oro no son simplemente una clasificación de los mejores delanteros del mundo. La estructura del torneo y la probabilidad de jugar ocho partidos en lugar de tres son factores importantes.

Este es el panorama en líneas generales y los principales resultados, pero vale la pena sumergirse en cómo desarrollo las simulaciones de escenarios, ya que al igual que en economía, unos fundamentos sólidos mejoran las probabilidades de éxito, pero la dependencia de la trayectoria, los efectos de la confianza y las crisis inesperadas suelen determinar cómo se desarrolla finalmente la historia.

“Mediante inteligencia artificial, desarrollamos un marco de predicción que combina la estimación de la fuerza de los equipos, la calibración basada en las implicaciones del mercado y la simulación estocástica a nivel de partido para evaluar el torneo a través de miles de posibles escenarios. El objetivo no es predecir un único resultado con certeza, sino generar probabilidades internamente consistentes, posibles trayectorias de progresión y marcadores para el escenario central”, explica Daco.

Actualmente, el modelo sitúa a Francia, España, Inglaterra, Argentina, Brasil y Portugal en la élite basándose en la profundidad de sus plantillas, su rendimiento reciente, la consistencia táctica y su solidez estadística. Esto no implica que uno de estos equipos deba ganar el torneo. Simplemente sugiere que, en la mayoría de los escenarios posibles, estos equipos son los que con mayor frecuencia llegan lejos en la competición.

Veamos cada selección:

Francia sigue siendo la selección más fuerte del modelo. Su plantilla es amplia, equilibrada y está preparada para las eliminatorias. La ventaja de Francia no reside solo en sus estrellas, sino también en su capacidad de redundancia.

España se sitúa justo por detrás de Francia. La diferencia es mínima y refleja más bien la trayectoria en el torneo que la calidad intrínseca de sus rivales. El éxito de España se basa en el control del juego, la calidad de su centro del campo y la estabilidad táctica.

Inglaterra ocupa el tercer puesto. La plantilla es excepcionalmente fuerte en cuanto a opciones de ataque y mediocampo ofensivo. El problema no radica tanto en la falta de talento como en la ejecución.

Argentina sigue siendo candidata a estar entre los cuatro primeros porque la experiencia en torneos, la continuidad y la estructura siguen siendo importantes. Este modelo le otorga a Argentina una gran ventaja en las eliminatorias.

Brasil tiene talento, pero su valoración es menos precisa de lo habitual. Su potencial es muy alto, pero su intervalo de confianza es más amplio de lo normal.

Portugal es el equipo más interesante justo por debajo de la máxima categoría. La probabilidad del modelo se ve menos limitada por la calidad que por la dificultad del camino y la incertidumbre en torno a un grupo de ataque inusualmente amplio.

Noruega es el caso más claro de potencial asimétrico. Haaland le da a Noruega un gran potencial goleador, mientras que Martin Odegaard aporta la creatividad necesaria para transmitir el juego. El desafío radica en la profundidad de la plantilla.

Estados Unidos se beneficia de la ventaja de jugar en casa. La selección estadounidense sigue siendo un activo valioso: mejora constantemente, es atlética, tiene más experiencia internacional y es capaz de generar impulso, pero aún es vulnerable ante equipos de élite que pueden controlar el ritmo y castigar las transiciones.

Según el modelo de Daco, las semifinales suelen girar en torno a Francia, España, Brasil y Argentina. El partido entre Francia y España se perfila como un extraordinario duelo táctico entre las dos selecciones más completas del torneo, donde la explosividad vertical de Francia choca con el control posicional y el dominio del mediocampo de España. El encuentro entre Brasil y Argentina probablemente se convierta en uno de los partidos más emblemáticos del Mundial: cargado de emoción y de altísimo nivel técnico. “La final más probable es Francia contra Argentina, una repetición de la final de 2022 en condiciones muy diferentes. Francia llega a la final como el equipo más completo y con una estructura más equilibrada en todas las simulaciones, mientras que Argentina sigue superando las expectativas en las fases eliminatorias. El resultado final más común según el modelo es la victoria de Francia sobre Argentina por 2-1”, señala Daco.

Sobre el capitán argentino comenta que “el perfil de Messi se sale un poco de lo convencional en los modelos de torneos, ya que su impacto va más allá del volumen de goles. La estructura ofensiva de Argentina sigue estando profundamente marcada por su toma de decisiones, su control del ritmo del juego y su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos en momentos de poca diferencia”. Veremos.