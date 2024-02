Nicolas Dujovne analizó la gestión de Luis Caputo y opinó sobre el dólar, la inflación y el cepo cambiario

Déficit fiscal

Pese al optimismo del Gobierno, Dujovne desconfía de que se llegue a al ajuste de casi 6 puntos del PBI: "No veo que vayan a llegar al equilibrio fiscal este año. Seguramente van a decir que sí pero a fin de año lo vamos a ver" y ejemplificó cómo se puede acercar a ese nivel de ajuste: "El Gobierno puede conseguir dos puntos del PBI entre pisar la obra publica, el programa Potenciar Trabajo y bajar transferencias a empresas públicas. No veo mucha reforma estructural como por ejemplo hizo Gustavo Lopetegui [N.E.: ex asesor del gobierno de Mauricio Macri en 2015-2019]. Súmele algo de que no hay paritaria en docentes. No mucho más que dos puntos".