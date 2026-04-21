Nicolás Dujovne estimó una inflación de hasta 29% en 2026 y advirtió que bajarla "no es un proceso lineal"

El exministro de Economía sostuvo que la desaceleración será más lenta de lo previsto por el Gobierno. Señaló que la inflación enfrenta avances y retrocesos y remarcó la importancia de la prudencia fiscal.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne aseguró que la inflación de 2026 se ubicará bastante por encima de las proyecciones oficiales y estimó que cerrará entre 28% y 29% anual . Durante una entrevista televisiva, el exfuncionario sostuvo que la baja de la inflación en Argentina será un proceso gradual y con dificultades, lejos de una trayectoria lineal.

“La inflación para este año rondará entre el 28 y el 29%”, afirmó, una cifra significativamente superior al 10,1% previsto por el Gobierno en el Presupuesto 2026 aprobado a fines de diciembre.

Consultado sobre por qué resulta tan difícil perforar niveles cercanos al 2% mensual, Dujovne explicó que los procesos de desinflación en países con antecedentes similares al argentino suelen mostrar avances parciales y posteriores retrocesos. “Si uno observa situaciones similares a la de Argentina, son procesos no lineales, con muchos avances y retrocesos”, señaló. En esa línea, sostuvo que cuando se mantiene la disciplina fiscal, la inflación puede seguir descendiendo, aunque sin resultados inmediatos.

“En donde la prudencia fiscal se mantiene, la inflación se puede mejorar y puede seguir bajando”, agregó.

Para reforzar su diagnóstico, el exministro comparó la experiencia argentina con otros países de la región . Mencionó el caso de Chile, donde la reducción de la inflación demandó varios años y fue acompañada por disciplina fiscal, bandas cambiarias, posterior flotación y apertura económica.

También citó a Uruguay, que luego de la crisis de 2002 logró una desaceleración progresiva, primero desde niveles cercanos al 30% y luego hacia el 20%. “Es un proceso lento”, resumió.

Inflación excell. Imagen creada con IA.

Críticas a la política monetaria

Dujovne también vinculó la evolución de los precios con factores políticos y monetarios. Indicó que la explicación de la inflación no puede limitarse únicamente a variables monetarias, sino que también depende de la consistencia general del programa económico.

“Al hablar de inflación se pueden dar explicaciones monetarias, pero también políticas”, sostuvo. Además, consideró que la política monetaria aplicada por la administración de Javier Milei no fue especialmente contractiva. “La política monetaria de Milei no fue tan contractiva. La política fue heterodoxa en lo económico y eso se notó en la inflación”, afirmó.

Sobre el impacto de la inflación en los hogares, Dujovne señaló que parte de las subas recientes respondió al reacomodamiento de precios relativos. Indicó que en el último año la carne aumentó 55% y que también hubo incrementos relevantes en tarifas y servicios. Sin embargo, estimó que esos componentes podrían moderarse en los próximos meses, colaborando con una desaceleración más marcada.

“Estos factores que parecen ir adelante, van a ser muchísimo más moderados en los próximos meses”, sostuvo.

El economista también advirtió que el nivel actual de salarios continúa deprimido tanto en dólares como en términos reales. Según explicó, varios sectores productivos enfrentan dificultades no tanto por el tipo de cambio, sino por problemas estructurales vinculados a costos internos y presión impositiva. “Hoy en la Argentina los salarios en dólares y en términos reales están muy bajos”, afirmó.

Sin atajos para crecer

En materia macroeconómica, Dujovne consideró que un crecimiento cercano al 4% anual sería un buen resultado para la Argentina dentro del contexto global actual. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de una expansión sostenida del 5% sin un fuerte ciclo inversor.

“Para que crezcan los salarios necesitamos varios años de mejora en las inversiones. Eso va a llevar un tiempo y hoy no hay una varita mágica que nos haga crecer al 5%: es una fantasía”, sostuvo.

Por último, planteó que una baja duradera de la inflación y una mejora del crecimiento requieren profundizar reformas orientadas a reducir el costo del capital y facilitar el acceso al financiamiento. También remarcó la necesidad de avanzar con cambios laborales que permitan mejorar competitividad empresaria sin depender exclusivamente del tipo de cambio.